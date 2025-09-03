磁暴來襲睡不好？「5個方法」幫助入眠　強迫自己入睡最要不得

▲中度磁暴來襲，失眠恐加劇。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

磁暴來襲，你最近也有睡不好的困擾嗎？要知道失眠不僅影響隔天精神，還會降低專注力與免疫力。想改善失眠，不只是依靠安眠藥，而是需要從日常習慣與環境著手，讓身體重新建立健康的睡眠節奏，以下幾個實際方法，幫助你逐步改善。

#建立固定的作息時間

每天盡量在同一時間上床與起床，讓身體的生理時鐘穩定運作。即使是假日，也不要過度熬夜或睡到中午，否則會打亂睡眠規律。

#營造良好的睡眠環境

臥室最好保持安靜、昏暗、涼爽，並且只用來睡覺或休息，不要在床上滑手機或處理工作。睡前可以拉上窗簾、戴上眼罩，或播放輕柔的白噪音，幫助大腦放鬆。

#調整飲食與生活習慣

睡前避免喝咖啡、濃茶或含糖飲料，因為這些會刺激神經系統，讓人更清醒。酒精雖可能讓人暫時有睡意，但卻會影響深層睡眠。建議晚上改喝溫牛奶、洋甘菊茶等舒緩飲品。白天則要保持適度活動，像是快走、瑜伽或伸展，都能促進夜晚更好入睡，但避免睡前劇烈運動。

#培養睡前儀式

睡前可以安排一套固定的放鬆流程，例如洗個熱水澡、聽輕音樂、做深呼吸，甚至是寫下心中煩惱，把焦慮留在紙上，不帶進床鋪。當身體逐漸習慣這些信號，就會知道是該準備休息的時候。

#避免強迫自己入睡

越是焦慮「為什麼還沒睡著」，越容易讓大腦保持亢奮。如果翻來覆去超過20分鐘，建議起身做些輕鬆的事，例如閱讀或冥想，等到有睡意再回到床上。