艾蜜莉布朗「高智鬆弛感套裝」合體巨石強森　Miu Miu新片首映場亮點揭曉

記者鮑璿安／ 綜合報導

Miu Miu Women’s Tales 自 2011 年啟動以來，已邀請眾多女性導演參與，藉由短片探索當代女性的多重面貌。在本次威尼斯影展首映的第 30 部作品《Fragments for Venus》不僅回顧黑人女性的歷史位置，更以電影語言彰顯她們的存在與自我表達。而現場也迎來多位國際巨星助陣，藝人Emily Blunt、 Emma Corrin、Amanda Seyfred、巨石強森等人皆一同見證。

▲Miu Miu Women's Tales 。（圖／品牌提供）

▲Miu Miu Women’s Tales 。（圖／品牌提供）

▲目前積極拍攝《穿著Prada的惡魔2》的女星艾蜜莉布朗（Emily Blunt）也參與影展 。（圖／品牌提供）

▲Miu Miu Women’s Tales 。（圖／品牌提供）

▲Miu Miu Women’s Tales 。（圖／品牌提供）

▲Miu Miu Women’s Tales 。（圖／品牌提供）

▲英國演員艾瑪柯林（Emma Corrin）、Amanda Seyfried 、巨石強森。（圖／品牌提供）

目前積極拍攝《穿著Prada的惡魔2》的女星艾蜜莉布朗（Emily Blunt）也參與影展，身穿俐落灰色套裝，內搭白色短版上衣，展現簡約率性；英國演員艾瑪柯林（Emma Corrin）則以粉紅貼身針織衫搭配棕色裙裝，手持皮草單品，展現冷調文藝氣息；Amanda Seyfried 選擇紅白花卉長裙散發復古浪漫氛圍；而「巨石強森」則一襲印花襯衫搭配黑色西裝褲，笑容爽朗，為活動注入熱烈能量。

▲Miu Miu Women’s Tales 。（圖／品牌提供）

Miu Miu Women’s Tales 系列短片《Fragments for Venus》由法國導演 Alice Diop 執導。這部僅 21 分鐘的作品，卻蘊含強烈的政治意識與藝術深度，以「黑人女性如何被觀看」為核心，透過影像致敬啟發她的美國黑人藝術家，包括桂冠詩人 Robin Coste Lewis、學者 Claudia Rankine 與 Saidiya Hartman 等人。Alice 表示，這部短片是一種「自我慶祝與療癒的姿態」，更以影像回應黑人女性在藝術史上的邊緣處境。該短片可於 Miu Miu 數位頻道上觀看，FRAGMENTS FOR VENUS 將於 2025 年 9月 15 日起於全球 MUBI 播出。

▲▼ 巨石強森。（圖／路透）

▲巨石強森與艾蜜莉布朗攜手主演全新傳記電影 《粉碎機》（The Smashing Machine）。（圖／路透）

此外，巨石強森與艾蜜莉布朗攜手主演全新傳記電影 《粉碎機》（The Smashing Machine），在紅毯上艾蜜莉布朗選穿 Schiaparelli 的優雅淡藍色洋裝，簡約流暢的剪裁完美勾勒身形，細肩帶上點綴立體花卉設計，增添藝術感細節。她搭配金色細帶高跟鞋拉長比例，再以多層次金項鍊妝點鎖骨線條，整體造型兼具浪漫與力量感，與巨石強森並肩現身，展現出低調卻難以忽視的明星氣場。

艾蜜莉布朗, 巨石強森, Miu Miu Women’s Tales

