韓國Rollpan自動翻炒鍋登台　「免怕被油濺」傾斜外觀太酷了

▲韓國Rollpan自動翻炒鍋登台。（圖／品牌提供）

▲韓國Rollpan自動翻炒鍋登台。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

韓國Rollpan自動翻炒鍋近期正式在台灣上市，最大特色是採用專利傾斜角設計，搭配每分鐘9轉的360度自動翻炒功能，讓使用者不需要站在爐邊顧火候，且不用擔心討厭的油濺問題。且適合瓦斯爐和電磁爐使用，鎖定忙碌上班族、單身族群以及戶外料理愛好者，售價6,980元。

▲韓國Rollpan自動翻炒鍋登台。（圖／品牌提供）

Rollpan採用傾斜角設計，能減少高溫炒菜時的油花噴濺，加上使用電池的翻攪棒，提供每分鐘9轉的自動攪拌速度，強調可360度均勻翻炒食材，避免黏鍋或燒焦，使用時不必守在爐邊，家常的炒飯、咖哩、紅燒肉，到需要長時間攪拌的燉煮料理，都能保持均勻受熱。

▲韓國Rollpan自動翻炒鍋登台。（圖／品牌提供）▲韓國Rollpan自動翻炒鍋登台。（圖／品牌提供）

免顧火的特色可以在一邊使用翻炒鍋烹飪時，放心準備其他菜色、收拾餐桌，長輩可藉此減輕體力負擔，育兒家庭也能利用自動翻炒的空檔照顧小孩；對戶外活動愛好者來說，它更是一個能邊料理邊享受聊天時光的方便幫手。

▲韓國Rollpan自動翻炒鍋登台。（圖／品牌提供）

此外Rollpan不挑爐具，無論瓦斯爐或電磁爐皆可使用，鍋體以鋁製搭配高級陶瓷不沾塗層，不含 PFOA、PFOS 等全氟化合物，標榜安全無毒。料理後只需簡單清洗即可恢復潔淨，減少清潔時間。翻炒鍋 提供鐵灰、米白兩種顏色選擇，尺寸為鍋口直徑 25 公分、長 37 公分、高 30 公分，售價6,980元。

▲韓國Rollpan自動翻炒鍋登台。（圖／品牌提供）

Tefal 宣布在台開賣全球累積銷售一億台的電子鍋產品，共推出5款電子鍋商品，其中主打IH熱旋球釜系列，內建360度磁力線圈環繞設計，使火力提升 33%，搭配「熱旋球釜內鍋」，號稱米飯在口感、Q 彈度、蓬鬆度與含水率等都能兼具。

業者表示，球釜內鍋的62度角設計能讓熱能在鍋內形成環流，加上 2.0 毫米厚、雙合金導熱層與不沾塗層的六層結構，兼具耐用與清潔便利，IH熱旋球釜系列售價4,990元起，微電腦熱旋球釜系列售價2,490元起。

▲韓國Rollpan自動翻炒鍋登台。（圖／品牌提供）

另外，Tefal 也同步推出「安心試用計畫」，即起至10／31止，購買指定電子鍋或無線吸塵器，可享30天無條件退貨保證；若完成社群心得分享，還能兌換市值最高2,980元的贈品。

