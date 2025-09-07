fb ig video search mobile ETtoday

年過30腰腹最難瘦？小薰狠減7kg腰細一圈　從XL變S靠五招

>

文／美人圈

從《我愛黑澀會》出道的小薰（黃瀞怡）轉戰戲劇圈表現亮眼，多次入圍金鐘獎，大熱作品包含《哈勇家》、《大債時代》等，而日前她在IG曬出一組泳裝辣照，纖細苗條身材讓不少網友紛紛大讚：「狀態超好、美出顏值巔峰，完全不像36歲！」。其實，小薰曾經為戲增肥7公斤，不僅自曝胖到像自己的嬸嬸，肚子和屁股「一擠就是滿滿的肉」。但她在短時間靠著規律運動習慣與飲食，從XL尺寸掉到S號，曲線明顯緊緻一大圈。她強調自己沒有靠極端節食，而是靠著五大瘦身秘訣，讓身材線條自然雕塑出來，輕鬆展現逆齡少女感。想知道她怎麼做到的？快跟著一起看！

▲黃瀞怡瘦身 。（圖／翻攝自IG）

▲小薰在IG曬出一組泳裝辣照。（圖／IG@estherxun，下同）

▲黃瀞怡瘦身 。（圖／翻攝自IG）

▲小薰曾經為戲增肥7公斤。（圖／美体專科）

小薰黃瀞怡瘦身秘訣1：深蹲瘦肉肉下半身超有感

小薰黃瀞怡過去在採訪中提到自己全身上下最在意就是下半身線條，加上自己天生下半身比較容易水腫，所以她最推薦「練深蹲」來緊實腿部與臀部線條。由於深蹲需要腹部收緊支撐，長期練習不僅能加強核心肌群，讓腰線更明顯，還能幫助消耗熱量、促進循環，燃脂效率高，長期堅持很快就能瘦出苗條曲線！

▲黃瀞怡瘦身 。（圖／翻攝自IG）

小薰黃瀞怡瘦身秘訣2：養成規律運動好習慣，最愛皮拉提斯＋禪柔

除了深蹲必做外，小薰黃瀞怡也強調養成規律運動的好習慣才是長久瘦身的關鍵。仔細翻閱IG會發現私下她最愛的運動就是皮拉提斯＋禪柔，透過核心訓練搭配伸展放鬆，不僅能雕塑身形，還能改善體態與柔軟度。皮拉提斯能強化核心力量、讓腰線更明顯，而禪柔則像是一種「動態伸展瑜伽」，能舒緩緊繃、促進血液循環，讓身體回到最舒服的狀態。

▲黃瀞怡瘦身 。（圖／翻攝自IG）

 
 
 
 
 

小薰黃瀞怡瘦身秘訣3：自創白肉急救減肥法

不挨餓怎麼瘦？小薰黃瀞怡則有她的獨門妙招「白肉瘦身法」！她認為在控制飲食的同時，蛋白質一定要補足，尤其是搭配深蹲、重訓後攝取，更能幫助肌肉生成、線條更明顯。她的餐盤以白肉類為主，像是雞肉、魚肉或海鮮，低脂又低熱量，是最理想的減脂食材。至於澱粉，她會用地瓜取代米飯或麵食，因為地瓜熱量更低、纖維含量高，能延長飽足感。這樣的吃法不但不會挨餓，還能在維持能量的同時幫助瘦身，讓她在出席活動前都能快速回到最佳狀態。

▲黃瀞怡瘦身 。（圖／翻攝自IG）

小薰黃瀞怡瘦身秘訣4：爬山超燃脂

小薰很愛大自然系戶外運動，「爬山」也是讓她維持體態的另一大秘訣。爬山不只是一種有氧運動，過程中還能訓練腿部與臀部肌群，加強心肺耐力，對燃脂特別有效。她覺得爬山的最大好處是運動不再枯燥，因為一路上能享受山林空氣與風景，不知不覺就走了好幾公里。每次爬完山雖然累，但整個人身心都像被「重置」過一樣，不僅瘦身，還能紓壓！

▲黃瀞怡瘦身 。（圖／翻攝自IG）

小薰黃瀞怡瘦身秘訣5：忌口4種食物

小薰分享，隨著年齡增長，代謝力在25歲後就會漸漸下滑，因此更要靠飲食習慣來維持身體循環。她在減肥期間特別嚴格，有四種食物絕對不碰：冰、冷、生、以及高鈉。她解釋，很多女生本身就是「虛寒體質」，若常吃冰冷食物或生食，很容易讓代謝更差；而重口味的高鈉飲食更是大忌，因為鹽分攝取過多會導致水腫，看起來整個人都腫了一圈。她認為，想要真正瘦得健康，先從遠離這些食物開始，就是最基本的一步。

▲黃瀞怡瘦身 。（圖／翻攝自IG）

延伸閱讀

Threads瘋傳「喝的平替版瘦瘦針」！醫生親解瘦身原理，加碼推薦「瘦身適合」喝的飲料

Threads爆紅的「猛健樂」是什麼？猛健樂打法、猛健樂副作用&適合族群...一篇掌握！

雞胸肉這樣吃不乾柴！8款雞胸肉料理食譜推薦，減脂高蛋白、好吃還不發胖

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 減肥, 小薰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

好高騖遠的三大星座！TOP 1根本理想主義者　想得太美忽略現實落差

好高騖遠的三大星座！TOP 1根本理想主義者　想得太美忽略現實落差

學蔡依林九點半睡起床超漂亮！早睡的5個驚人好處　網友超推助眠香氛

學蔡依林九點半睡起床超漂亮！早睡的5個驚人好處　網友超推助眠香氛

健忘代表的三大星座！TOP 1注意力都在新鮮事　導致容易忘東忘西

健忘代表的三大星座！TOP 1注意力都在新鮮事　導致容易忘東忘西

星巴克「連3天」大杯以上買一送一　9／8起星禮程會員限定 Lisa入手愛馬仕夢幻包　總店造型柏金包身價逾500萬 只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」 外表花心內心超深情星座Top 3 ！第一名最能默默付出　專情指數爆表 伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密 Dyson發表「筆型吸塵器」僅重一公斤　打掃不再手痠痠 卡蒂B愛馬仕柏金包多到擺滿地　浮誇穿搭一次戴10個卡地亞手環

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面