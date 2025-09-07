年過30腰腹最難瘦？小薰狠減7kg腰細一圈　從XL變S靠五招

文／美人圈

從《我愛黑澀會》出道的小薰（黃瀞怡）轉戰戲劇圈表現亮眼，多次入圍金鐘獎，大熱作品包含《哈勇家》、《大債時代》等，而日前她在IG曬出一組泳裝辣照，纖細苗條身材讓不少網友紛紛大讚：「狀態超好、美出顏值巔峰，完全不像36歲！」。其實，小薰曾經為戲增肥7公斤，不僅自曝胖到像自己的嬸嬸，肚子和屁股「一擠就是滿滿的肉」。但她在短時間靠著規律運動習慣與飲食，從XL尺寸掉到S號，曲線明顯緊緻一大圈。她強調自己沒有靠極端節食，而是靠著五大瘦身秘訣，讓身材線條自然雕塑出來，輕鬆展現逆齡少女感。想知道她怎麼做到的？快跟著一起看！

▲小薰在IG曬出一組泳裝辣照。（圖／IG@estherxun，下同）

▲小薰曾經為戲增肥7公斤。（圖／美体專科）

小薰黃瀞怡瘦身秘訣1：深蹲瘦肉肉下半身超有感

小薰黃瀞怡過去在採訪中提到自己全身上下最在意就是下半身線條，加上自己天生下半身比較容易水腫，所以她最推薦「練深蹲」來緊實腿部與臀部線條。由於深蹲需要腹部收緊支撐，長期練習不僅能加強核心肌群，讓腰線更明顯，還能幫助消耗熱量、促進循環，燃脂效率高，長期堅持很快就能瘦出苗條曲線！

小薰黃瀞怡瘦身秘訣2：養成規律運動好習慣，最愛皮拉提斯＋禪柔

除了深蹲必做外，小薰黃瀞怡也強調養成規律運動的好習慣才是長久瘦身的關鍵。仔細翻閱IG會發現私下她最愛的運動就是皮拉提斯＋禪柔，透過核心訓練搭配伸展放鬆，不僅能雕塑身形，還能改善體態與柔軟度。皮拉提斯能強化核心力量、讓腰線更明顯，而禪柔則像是一種「動態伸展瑜伽」，能舒緩緊繃、促進血液循環，讓身體回到最舒服的狀態。

小薰黃瀞怡瘦身秘訣3：自創白肉急救減肥法

不挨餓怎麼瘦？小薰黃瀞怡則有她的獨門妙招「白肉瘦身法」！她認為在控制飲食的同時，蛋白質一定要補足，尤其是搭配深蹲、重訓後攝取，更能幫助肌肉生成、線條更明顯。她的餐盤以白肉類為主，像是雞肉、魚肉或海鮮，低脂又低熱量，是最理想的減脂食材。至於澱粉，她會用地瓜取代米飯或麵食，因為地瓜熱量更低、纖維含量高，能延長飽足感。這樣的吃法不但不會挨餓，還能在維持能量的同時幫助瘦身，讓她在出席活動前都能快速回到最佳狀態。

小薰黃瀞怡瘦身秘訣4：爬山超燃脂

小薰很愛大自然系戶外運動，「爬山」也是讓她維持體態的另一大秘訣。爬山不只是一種有氧運動，過程中還能訓練腿部與臀部肌群，加強心肺耐力，對燃脂特別有效。她覺得爬山的最大好處是運動不再枯燥，因為一路上能享受山林空氣與風景，不知不覺就走了好幾公里。每次爬完山雖然累，但整個人身心都像被「重置」過一樣，不僅瘦身，還能紓壓！

小薰黃瀞怡瘦身秘訣5：忌口4種食物

小薰分享，隨著年齡增長，代謝力在25歲後就會漸漸下滑，因此更要靠飲食習慣來維持身體循環。她在減肥期間特別嚴格，有四種食物絕對不碰：冰、冷、生、以及高鈉。她解釋，很多女生本身就是「虛寒體質」，若常吃冰冷食物或生食，很容易讓代謝更差；而重口味的高鈉飲食更是大忌，因為鹽分攝取過多會導致水腫，看起來整個人都腫了一圈。她認為，想要真正瘦得健康，先從遠離這些食物開始，就是最基本的一步。

