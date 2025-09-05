可愛小物一次網羅！屈臣氏攜手BUNNI KONBINY 、寶雅邀企鵝家族推加價購

記者曾怡嘉／綜合報導

忙碌生活中，如何補充正能量、療癒身心，已是多數人的迫切需求。屈臣氏攜手人氣插畫 IP BUNNI KONBINY 兔子便利商店，推出「兔day好心情」加價購活動，寶雅也療癒系IP企鵝家族合作，推出一系列生活周邊，每款都可愛到想擁有。

▲屈臣氏大取諧音梗，主題相當俏皮可愛。

屈臣氏首波7款職場BUNNI學應援小物於9/4至10/1登場，包括拎出好心情的潮流隨手袋、超實用收納摺疊提籃、按壓即解壓的泡泡吊飾、點亮休息時光的小夜燈、充滿儀式感的復古黑膠藍芽音響，以及外出必備的托特包與雲朵行李箱，全面滿足通勤、辦公到旅行的各種需求，隨時補充療癒能量。

▲收納兔easy摺疊提籃。

▲美兔繡繡托特包。

▲旅兔相伴行李箱。

首波加價購商品將於即日至 10/1 在全台屈臣氏門市與官方網路商店同步推出，消費不限金額即可加購，其中旅兔相伴行李箱為數位印花限定商品，凡單筆消費滿$100元即可獲得1點印花，集滿3點即可加價$999兌換或購買任一健康商品/專櫃亦可直接以$999加購。10/2-11/26將解鎖第二波「兔day好心情」加價購7款，粉絲們千萬別錯過。

▲企鵝家族人在各大年齡層都相當受歡迎。

寶雅歡慶邁入40週年，特別攜手療癒系IP「Pingu企鵝家族」推出以「Pingu出極 可愛連擊」為主題，打造五款集實用、顏值、收藏趣味於一身的限量生活周邊，包括Pingu彈嫩美妝蛋盲盒、愛你隨身鏡盲盒、疲勞擊退按摩搥、Q萌登場購物袋、舒壓坐姿抱枕，每款皆是限定推出，錯過即絕版！

▲Pingu彈嫩美妝蛋盲盒。

▲Q萌登場購物袋。

即日起至全台POYA寶雅門市或POYA線上買，加入會員單筆消費滿200元送1枚數位印花、滿400元送2枚，依此類推。集滿6枚即可於APP加購任一Pingu限量聯名周邊，商品採預購到貨方式，憑預購券至門市取貨。活動期間不限兌換次數，數位印花可持續累積，讓每一筆消費都化作療癒收藏。