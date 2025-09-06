海鹽玫瑰、白鳶尾花舒緩身心！沐浴時光也能沉靜放鬆

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

肌膚清潔已經成為不少人的日常生活儀式，比起單純的洗沐，更能夠透過香味放鬆身心，近期就有多款療癒香味的單品，洗完不只是可以感受潔淨，還有絲滑保濕的體驗。

＃L:A BRUKET 327 海鹽玫瑰潔膚露，450ml、售價1200元，120ml、售價1980元

來自瑞典西部海岸的L:A BRUKET以北歐極簡風格展現出質感保養，近期在居家身體養護上，推出海鹽玫瑰潔膚露，淡雅溫柔的玫瑰香伴隨淡淡的大海鹹香，讓整體香氣更顯中性木質調，添加萃取自椰子油的SLSA植物性清潔成分，在清潔肌膚的同時也可以賦予保濕滋潤，洗完之後身體更加絲滑柔潤。

＃蕾莉歐 白鳶尾花香氛限定禮盒，原價1480元、優惠價999元

法式生活質感蕾莉歐以天然植萃香氣，擁有大批粉絲喜愛，針對秋冬推出白鳶尾花香氣，禮盒設計選用300ml的沐浴乳、植物皂還有沐浴球，一組就可以完成全身肌膚的清潔，浪漫花香在清潔過程更能享受療癒的沐浴時光，讓人擁有幸福被花朵包覆的氛圍。

＃SAWAA 波光淨膚酵母沐浴露，500ml、售價1100元

MIT質感美妝SAWAA憑藉護唇膏在網路爆紅，波光淨膚酵母沐浴露蘊含高濃度「酒釀酵母」與天然植萃成分，高達90%以上的濃度擁有20種以上的胺基酸、礦物質與維生素，在洗淨肌膚狀態的同時，更能夠穩定微生態，同時加強修護效果，讓膚況保持水潤不乾燥。