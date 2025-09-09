Jennie聯名大紅蝴蝶結耳機開賣！IG自拍照早劇透　超夢幻細節網暴動

文／妞新聞

準備好「like JENNIE」了嗎？受封時尚圈寵兒、帶貨女王的BLACKPINK成員Jennie（金珍妮），超高人氣以及影響力，只要她加持過的商品，馬上全球大缺貨，繼與眼鏡品牌Gentle Monster、烘焙品牌NUDAKE合作後，最新居然與美國電子設備品牌「Beats by Dre.（Beats）」強強聯手，超狂組合誰能忍住不掏出魔法小卡？

Jennie×Beats超狂聯名揭曉

「大紅色耳機」繫上金珍妮蝴蝶結

去年就與Beats搭上線的Jennie，在幾天前品牌官方無預警釋出一段預告，雖然沒有出現女主角的臉，但配文明確劇透：「Who wanna rock with JENNIE？」，馬上讓全網暴動，終於在稍早公開完整計畫，推出一只「Jennie聯名耳機」，既然是女神聯名，設計一定很不簡單。

▲Jennie聯名耳機。（圖／Youtube／Beats by Dre，下同）

先來一段Jennie的經典個人神曲：「빛이 나는 솔로～I'm going SOLO～LO～LO～LO～LO～LO～」沒錯，這款首度合作的耳機就命名為「SOLO 4（솔로 4）」，可以看到廣告中，從紅色花海中，誕生出了一只吸睛度超高的大紅色耳機，從裡到外綻放豔麗紅色，有如Jennie在舞台上一樣耀眼鮮明。

▲Jennie自拍就戴過新聯名耳機。（圖／IG@jennierubyjane）

除了配色很個人專輯《Ruby》風格，最引人注目的就是耳機兩側的「立體蝴蝶結」，還原Jennie的招牌造型、個人特色元素，而且貼心打造成「可拆卸式設計」，耳墊上還藏著以女神的音樂為靈感的可愛符號。同時配備了同色系的專用保護殼，Jennie其實早在今年4月的IG貼文就戴上它自拍過。

SOLO 4耳機將於9月5日在Apple網路商店以及Apple韓國明洞店發售，定價為269,000韓元，相當於5800元台幣左右，粉絲們千萬不要錯過啦。

