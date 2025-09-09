fb ig video search mobile ETtoday

Jennie聯名大紅蝴蝶結耳機開賣！IG自拍照早劇透　超夢幻細節網暴動

>

文／妞新聞

準備好「like JENNIE」了嗎？受封時尚圈寵兒、帶貨女王的BLACKPINK成員Jennie（金珍妮），超高人氣以及影響力，只要她加持過的商品，馬上全球大缺貨，繼與眼鏡品牌Gentle Monster、烘焙品牌NUDAKE合作後，最新居然與美國電子設備品牌「Beats by Dre.（Beats）」強強聯手，超狂組合誰能忍住不掏出魔法小卡？

Jennie×Beats超狂聯名揭曉

「大紅色耳機」繫上金珍妮蝴蝶結

去年就與Beats搭上線的Jennie，在幾天前品牌官方無預警釋出一段預告，雖然沒有出現女主角的臉，但配文明確劇透：「Who wanna rock with JENNIE？」，馬上讓全網暴動，終於在稍早公開完整計畫，推出一只「Jennie聯名耳機」，既然是女神聯名，設計一定很不簡單。

▲Jennie聯名耳機。（圖／Youtube／Beats by Dre，下同）

先來一段Jennie的經典個人神曲：「빛이 나는 솔로～I'm going SOLO～LO～LO～LO～LO～LO～」沒錯，這款首度合作的耳機就命名為「SOLO 4（솔로 4）」，可以看到廣告中，從紅色花海中，誕生出了一只吸睛度超高的大紅色耳機，從裡到外綻放豔麗紅色，有如Jennie在舞台上一樣耀眼鮮明。

▲Jennie自拍就戴過新聯名耳機。（圖／IG@jennierubyjane）

除了配色很個人專輯《Ruby》風格，最引人注目的就是耳機兩側的「立體蝴蝶結」，還原Jennie的招牌造型、個人特色元素，而且貼心打造成「可拆卸式設計」，耳墊上還藏著以女神的音樂為靈感的可愛符號。同時配備了同色系的專用保護殼，Jennie其實早在今年4月的IG貼文就戴上它自拍過。

 

SOLO 4耳機將於9月5日在Apple網路商店以及Apple韓國明洞店發售，定價為269,000韓元，相當於5800元台幣左右，粉絲們千萬不要錯過啦。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

Jennie IG蛋糕這裡點！韓咖啡廳NUDAKE「8大金珍妮聯名甜點菜單」開賣，高跟鞋蛋糕超夢幻

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, Jennie, Beats, 耳機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起「連三天」大杯以上買一送一　85度C咖啡9／9第二杯35折

星巴克今起「連三天」大杯以上買一送一　85度C咖啡9／9第二杯35折

許瑋甯成UNIQLO新代言人將合體許光漢！產後復出超美同款單品揭曉

許瑋甯成UNIQLO新代言人將合體許光漢！產後復出超美同款單品揭曉

i-dle宋雨琦確定來台！以FENDI品牌大使身分9／10現身台北101

i-dle宋雨琦確定來台！以FENDI品牌大使身分9／10現身台北101

下半年最新話題聯名！飛天小女警太可愛、The North Face夢幻合作準備開搶 壓力肥是真的！壓力會讓人想暴食、脂肪燃燒率下降 Rosé金色流蘇禮服超仙！＜APT.＞奪年度歌曲　拎上紅底鞋成最大贏家 秋季保養神隊友！SABON保濕光萃油超輕盈　一瓶全身都能用 星巴克「連3天」大杯以上買一送一　9／8起星禮程會員限定 IKEA與設計界最火的Gustaf Westman合作推出「肉丸餐盤」 CNBLUE鄭容和9／18搶先現身台北101 MK新店！造型看點與活動細節公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面