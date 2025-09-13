fb ig video search mobile ETtoday

王心凌43歲少女膚況太逼人　5個凍齡保養大公開：多年只喝溫熱飲

>

王心凌分享43歲生日照！少女膚況太逼人，網友狂問：「甜心教主」怎麼不會老？ 5個凍齡保養大公開：多年只喝溫熱飲

▲王心凌43歲生日照。（圖／取自cyndiloves2sing IG，下同）

圖文／CTWANT

「甜心教主」王心凌迎來43歲生日，依舊以少女般的甜美笑容與白嫩肌膚驚艷粉絲，完全看不出歲月痕跡！不僅凍齡外貌讓人驚呼，她也大方分享自己的保養哲學，原來長年的好習慣才是她維持少女狀態的關鍵。一起來看看王心凌的5大凍齡秘訣，學會之後你也能養出同款的青春氣場。

王心凌保養方法：保濕＋防曬絕對不能少

王心凌提醒，想要維持凍齡狀態，保濕與防曬缺一不可。她每天都會認真做好基礎保濕，讓肌膚維持水潤狀態，這樣不但能避免乾紋產生，上妝也更服貼。防曬則是她抗老的最大心法，不論晴雨都會堅持塗抹，連嘴唇也不忽略，因為嘴唇一旦曬黑或乾裂，就會顯得整個人老態。她強調：「防曬是所有保養中最重要的一步！」

王心凌分享43歲生日照！少女膚況太逼人，網友狂問：「甜心教主」怎麼不會老？ 5個凍齡保養大公開：多年只喝溫熱飲

王心凌保養方法：長年不碰冰品、冷飲

她堅持多年只喝溫開水、熱茶與熱咖啡，即使炎熱夏天也拒絕冰飲。王心凌認為女生少喝冰品不僅能保養身體、避免體寒，也能幫助代謝維持在最佳狀態。

王心凌分享43歲生日照！少女膚況太逼人，網友狂問：「甜心教主」怎麼不會老？ 5個凍齡保養大公開：多年只喝溫熱飲

王心凌保養方法：運動＋交錯訓練，維持高代謝

有氧運動強化心肺、重訓幫助增加肌肉量、皮拉提斯讓身體拉伸放鬆。三種運動交替進行，不僅讓她在舞台上保持爆發力，也能維持體態緊實、代謝力不掉速。

王心凌分享43歲生日照！少女膚況太逼人，網友狂問：「甜心教主」怎麼不會老？ 5個凍齡保養大公開：多年只喝溫熱飲

王心凌保養方法：保持快樂情緒，心態比年齡更重要

王心凌強調30歲之前靠父母給的底子，30歲之後就要靠自律與心態調整。快樂與正能量的情緒能讓人看起來更年輕，內心狀態會直接反映在臉上。

王心凌分享43歲生日照！少女膚況太逼人，網友狂問：「甜心教主」怎麼不會老？ 5個凍齡保養大公開：多年只喝溫熱飲

王心凌保養方法：睡眠充足，盡量睡滿 8 小時

再忙也會盡可能維持規律作息，給肌膚與身體最好的修復時間。王心凌笑說睡眠是最簡單也最有效的保養術，能讓皮膚透亮、氣色更好。

王心凌分享43歲生日照！少女膚況太逼人，網友狂問：「甜心教主」怎麼不會老？ 5個凍齡保養大公開：多年只喝溫熱飲

延伸閱讀
江祖平吹哨性侵案！　范雲、黃捷、苗博雅、鄭家純、三立主播發聲了
小狗溜出門遭鄰居虐殺！8旬嬤崩潰鎖房間　凶手媽嗆：出來一隻打死一隻
原始連結

關鍵字：

周刊王, 王心凌, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

友情降溫「5大徵兆」！訊息不回、心事不再分享

友情降溫「5大徵兆」！訊息不回、心事不再分享

營養師：飲控吃鍋不一定安全、「8種人」吃鍋需特別注意 IWC超強抗震陀飛輪錶全台首曝光　坐鎮台中大遠百新店 搶看GU x rokh三度聯名！390元收質感新作　短風衣、瑪莉珍鞋甜酷兼具 宋慧喬穿拖鞋也美翻！為愛牌FitFlop拍廣告　新款厚底亮片設計超可愛 搶不到奈良美智金瓜石特展別氣餒　逾2億元真跡信義區免費參觀 威尼斯影后辛芷蕾演繹玫瑰女伶！Roger Vivier新季高跟鞋、焦糖德訓鞋必收 就愛雙頭拉鍊大包！DIOR Voyage通勤族必備　全智賢用LV Express把旅行袋變日常

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面