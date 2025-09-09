貓奴又要瘋！買隔離乳送超可愛貓貓唇頰棒　一抹服貼又持妝

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

時序即將進入秋冬季節，不少乾性肌膚的人已經慢慢開始感覺保養不夠力、底妝容易卡粉不服貼，除了保濕做到位之外，妝前保養更有加強後續底妝服貼的功效，甚至還可以提前潤色，降低粉感，可以說是白開水妝容必備的多功效好物。

＃克蘭詩 蘋果光妝前精華乳，30ml、售價1800元

以法國天然植萃養肌的克蘭詩首度將70年保養科研融入到妝前乳，推出第一支蘋果光妝前精華乳，高達97%精華成分可以迅速為肌膚保濕滋潤，蘊含的有機可可萃取、草莓樹果、有機柳草萃取、神經醯胺等，不僅可以達到上妝及保養，更能夠安撫修護膚況，水感質地更是擁有專利植萃磁力鎖妝科技，能幫助後續底妝更持久，同時淡雅的HD珍珠光感粒子，單擦也修飾肌膚蠟黃與瑕疵，立刻打造明亮膚況。

＃BOBBO BROWN 冬蟲夏草精華亮膚持妝乳，40ml、售價2150元

冬蟲夏草不僅應用在中藥補氣，對於肌膚的抗氧化、抗疲勞也有助益，更是BOBBO BROWN底妝中的核心成分，在出了底妝、氣墊之後，這次推出全新玫瑰粉色的妝前乳，一抹就能立刻提亮膚質，彷彿為肌膚喝下一大杯冰美式，立刻趕走疲憊暗沉，秒速醒膚，超絲滑的細膩質地服貼於臉部肌膚，能牢牢抓住後續底妝，全天候滋養潤澤。

＃PAUL & JOE 糖瓷恆潤隔離貓咪唇頰彩組，售價1550元

糖瓷恆潤隔離乳一直都是PAUL&JOE的鎮店之寶，超水潤的質地卻又可以讓後續底妝很扒臉，一年四季都非常好用，這次在秋冬季節推出全新的限量套組，只要購買糖瓷恆潤隔離乳（可選膚色或是粉色），就會附上超可愛的貓咪坐姿永恆貓限量唇頰膏，首次推出整隻貓咪的彩妝設計，立刻吸引貓奴瘋搶。