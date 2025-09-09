fb ig video search mobile ETtoday

貓奴又要瘋！買隔離乳送超可愛貓貓唇頰棒　一抹服貼又持妝

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

時序即將進入秋冬季節，不少乾性肌膚的人已經慢慢開始感覺保養不夠力、底妝容易卡粉不服貼，除了保濕做到位之外，妝前保養更有加強後續底妝服貼的功效，甚至還可以提前潤色，降低粉感，可以說是白開水妝容必備的多功效好物。

＃克蘭詩 蘋果光妝前精華乳，30ml、售價1800元

克蘭詩,BOBBI BROWN,PAUL & JOE,妝前乳,保養,彩妝,。（圖／品牌提供）

以法國天然植萃養肌的克蘭詩首度將70年保養科研融入到妝前乳，推出第一支蘋果光妝前精華乳，高達97%精華成分可以迅速為肌膚保濕滋潤，蘊含的有機可可萃取、草莓樹果、有機柳草萃取、神經醯胺等，不僅可以達到上妝及保養，更能夠安撫修護膚況，水感質地更是擁有專利植萃磁力鎖妝科技，能幫助後續底妝更持久，同時淡雅的HD珍珠光感粒子，單擦也修飾肌膚蠟黃與瑕疵，立刻打造明亮膚況。

＃BOBBO BROWN 冬蟲夏草精華亮膚持妝乳，40ml、售價2150元

克蘭詩,BOBBI BROWN,PAUL & JOE,妝前乳,保養,彩妝,。（圖／品牌提供）

冬蟲夏草不僅應用在中藥補氣，對於肌膚的抗氧化、抗疲勞也有助益，更是BOBBO BROWN底妝中的核心成分，在出了底妝、氣墊之後，這次推出全新玫瑰粉色的妝前乳，一抹就能立刻提亮膚質，彷彿為肌膚喝下一大杯冰美式，立刻趕走疲憊暗沉，秒速醒膚，超絲滑的細膩質地服貼於臉部肌膚，能牢牢抓住後續底妝，全天候滋養潤澤。

＃PAUL & JOE 糖瓷恆潤隔離貓咪唇頰彩組，售價1550元

克蘭詩,BOBBI BROWN,PAUL & JOE,妝前乳,保養,彩妝,。（圖／品牌提供）

糖瓷恆潤隔離乳一直都是PAUL&JOE的鎮店之寶，超水潤的質地卻又可以讓後續底妝很扒臉，一年四季都非常好用，這次在秋冬季節推出全新的限量套組，只要購買糖瓷恆潤隔離乳（可選膚色或是粉色），就會附上超可愛的貓咪坐姿永恆貓限量唇頰膏，首次推出整隻貓咪的彩妝設計，立刻吸引貓奴瘋搶。

關鍵字：

克蘭詩, BOBBI BROWN, PAUL & JOE, 妝前乳, 保養, 彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起「連三天」大杯以上買一送一　85度C咖啡9／9第二杯35折

星巴克今起「連三天」大杯以上買一送一　85度C咖啡9／9第二杯35折

許瑋甯成UNIQLO新代言人將合體許光漢！產後復出超美同款單品揭曉

許瑋甯成UNIQLO新代言人將合體許光漢！產後復出超美同款單品揭曉

i-dle宋雨琦確定來台！以FENDI品牌大使身分9／10現身台北101

i-dle宋雨琦確定來台！以FENDI品牌大使身分9／10現身台北101

壓力肥是真的！壓力會讓人想暴食、脂肪燃燒率下降 下半年最新話題聯名！飛天小女警太可愛、The North Face夢幻合作準備開搶 Rosé金色流蘇禮服超仙！＜APT.＞奪年度歌曲　拎上紅底鞋成最大贏家 秋季保養神隊友！SABON保濕光萃油超輕盈　一瓶全身都能用 星巴克「連3天」大杯以上買一送一　9／8起星禮程會員限定 IKEA與設計界最火的Gustaf Westman合作推出「肉丸餐盤」 超狂奶白行李箱上市就拿兩個紅點設計獎！兩種開法簡直貼心到家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面