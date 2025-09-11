營養師曝「抹茶好處」：幫助睡眠、改善憂鬱超有感

▲抹茶富含兒茶素，健康好處多。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

你們也是抹茶控嗎？抹茶的濃郁風味讓人很難不愛，營養師高敏敏分享，和綠茶比起，抹茶中的兒茶素較豐富，營養好處多，盤點抹茶好處，一起來了解！

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#保護心血管

抹茶富含兒茶素、茶多酚，有助於降低血壓和膽固醇，同時能預防動脈硬化、血栓等等，維持心血管健康。

#抗氧化

抹茶中的兒茶素和類黃酮成分，都具有極強的抗氧化效果，幫助對抗自由基、防止細胞老化，也可以防止身體發炎症狀。

#腸胃健康

《Cancer Causes Control》研究發現 ，抹茶中的沒食子酸、茶多酚，有助於消化道健康、可平衡腸道微生物群，甚至可以降低胃癌風險。

#預防認知功能下降

富含茶胺酸、兒茶素有助於活化腦細胞，日本研究團隊也發現，每天攝取2克的抹茶粉確實有抑制認知衰退的效果。

#改善睡眠

雖然抹茶中也含有咖啡因，不過大量的茶胺酸和兒茶素也有助於放鬆心情、改善睡眠，只要避免睡前飲用就可以。

#有助皮膚健康

抹茶富含維生素A、C和E和多種礦物質，可以幫助皮膚再生、癒合，使皮膚滋潤，特別適合曬後修復肌膚。

#幫助減重

兒茶素有助新陳代謝加速、可減少脂肪堆積，在運動前一小時喝無糖抹茶可以更有效燃燒脂肪。

#對抗憂鬱

茶胺酸、兒茶素可促進多巴胺釋放，幫助舒緩壓力、對抗憂鬱情緒。

營養師高敏敏也提醒，市面上的抹茶為了讓飲料好喝，可能會添加大量奶精和糖，喝一杯含糖抹茶反而會造成身體更多負擔，建議大家買抹茶粉來自製抹茶鮮奶，每天大約3公克就可以。