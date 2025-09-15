許瑋甯產後神級回歸氣質天花板！「世首美」Nana新身分穿出最帥氣場

fb ig video search mobile ETtoday

許瑋甯產後神級回歸、美回巔峰，形象大片根本氣質天花板！Nana代言Look每套都想搬回家

▲Nana、許瑋甯。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

時尚圈這個秋冬簡直像開了外掛，兩位話題女神火力全開！產後神級回歸的許瑋甯，氣質與身材同步上線，讓秋冬日常Look瞬間升級成「高級感代名詞」，這種「美得不費力」真的只能跪。時尚圈最愛的Nana（林珍娜）也出手，正式接下戶外潮牌代言，用冷靜女王氣場穿出都市叢林時尚，機能、剪裁、氣場全滿點，戶外風也能超有型！

產後神級回歸！UNIQLO攜手許瑋甯，秋冬時尚直接升級成高級感代名詞

產後復出第一彈就這麼美？金鐘視后許瑋甯、產後復出獻給UNIQLO，這次加入15周年品牌大使陣容，最新形象大片一曝光，不只氣質升級、還直接美回巔峰狀態！

這回許瑋甯以時尚脫俗的獨特氣質、完美演繹兩套秋冬穿搭！一身紅色圓領針織衫＋合身喇叭牛仔褲，輕鬆露出纖細腰身，坐著都能散發高級感，知性婉約，溢於言表。

許瑋甯產後神級回歸、美回巔峰，形象大片根本氣質天花板！Nana代言Look每套都想搬回家

▲許瑋甯成為UNIQLO 15周年品牌大使。（圖／品牌提供）

許瑋甯產後神級回歸、美回巔峰，形象大片根本氣質天花板！Nana代言Look每套都想搬回家

▲美麗諾圓領毛衣（短袖）／790元，合身喇叭牛仔褲／1,290元。（圖／品牌提供）

另一套則換上UNIQLO : C系列棉質短版襯衫＋米蘭羅紋長裙，簡約中藏著摩登設計感，極簡又有份量感，輕鬆拿捏現代女性自信優雅態度。

許瑋甯產後神級回歸、美回巔峰，形象大片根本氣質天花板！Nana代言Look每套都想搬回家

▲（圖／品牌提供）

許瑋甯產後神級回歸、美回巔峰，形象大片根本氣質天花板！Nana代言Look每套都想搬回家

▲棉質短版襯衫（長袖）／790元，可機洗米蘭羅紋寬襬裙／990元。（圖／品牌提供）

許瑋甯不僅透過作品說話、展現亮眼成績，外型與實力兼具的她，在生活中也扮演著多重角色，她的氣場、細節、與自我風格兼容並蓄，正好體現了當代女性的多元樣貌：優雅中帶力量，自在卻有想法。

時尚女王Nana正式成為National Geographic Apparel品牌代言人

時尚圈的話題女王Nana（林珍娜）又有新身分，成為National Geographic Apparel品牌代言人！這次她穿著一身「機能外套＋野生時髦感」正式開啟戶外時尚模特路線，穿出韓劇女主角氣場。

許瑋甯產後神級回歸、美回巔峰，形象大片根本氣質天花板！Nana代言Look每套都想搬回家

▲Nana成為National Geographic Apparel品牌代言人。（圖／品牌提供）

Nana神級比例＋冷靜卻帶點叛逆的氣質，完美詮釋品牌主打的都市與自然之間的模糊界線，不管是帶點廓型感的短袖T，還是能應付大雨突襲的高機能外套都很行。Nana這波詮釋不只是代言，把自然系女神升級成都市叢林生存指標，想跟她一樣在戶外也能帥一波？這系列就是你的入場券！

不只如此，National Geographic Apparel國家地理服飾這次秋冬系列最狂的，是將戶外機能與都會時尚無縫結合防風、防潑水，還能透氣排汗，從晨跑到深夜露營都完美駕馭。

許瑋甯產後神級回歸、美回巔峰，形象大片根本氣質天花板！Nana代言Look每套都想搬回家

▲National Geographic Apparel秋冬系列。（圖／品牌提供）

周刊王, Nana, 許瑋甯

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

