fb ig video search mobile ETtoday

下決心後1天就放棄　2方法解決「三分鐘熱度症候群」

>

▲悲傷,憂鬱。（圖／取自pexels）

▲總覺得自己三分鐘熱度，或許可以做以下的兩種練習。（圖／unsplash、pexels，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

心中永遠有件很想做的事，但總是只說不做嗎？其實約有8成的人，都會是這種3分鐘熱度的狀況，「今年好想離職，卻懶得找工作」、「說好要減掉10公斤，卻反而更重了」、「跟朋友約好要去歐洲旅行1個月，結果拖了快5年都還沒計畫」，專家建議用2種方法，來讓你燃起行動力。

▲女性,失戀,男性,兩性,示意圖。（圖／unsplash）

▲用第三者的角度，冷靜規劃自己的步驟。

把自己當成專業的局外人
跳脫你的立場，用第三者的角度來冷靜分析，把這件事當成是別人的任務，並以專家的角色，建議要如何解決，短中長期的目標約莫是什麼，如果一直想問別人「要怎麼做？」還不如把自己當成局外人，直接「給意見」會比較快，這樣的作法說不定會帶來意外的好處。

之前有份分析顯示，請求職者給另一個求職者可行意見，有68%的失業人士表示，當他給出別人意見時，自己反而有更大的動力去找工作；72%的民眾表示給了朋友一些理財意見後，自己也開始注意自己的財務分配，可見給別人意見自己也會連帶受益。

▲黑色,幹練,套裝,女性,上班族,女強人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲幫人成功解決事情，能夠累積自己的自信心。

幫人解決問題
上述已經說明「給意見」的魔力之後，幫人解決問題則可以帶出更大的行動力，當每個人在面對自己的問題時，都會想大量的徵求意見，之後因為資訊太多，反而更加混亂。但面對別人的問題，就比較能直視問題核心，當別人把事情解決，自己也會信心大增。

關鍵字：

專家建議, 行動力, 擺脫惰性, 半途而廢, 自信增強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

營養師曝喝豆漿健康好處　私藏「6款豆漿食譜」一次公開.

營養師曝喝豆漿健康好處　私藏「6款豆漿食譜」一次公開.

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累 最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒 搶不到奈良美智金瓜石特展別氣餒　逾2億元真跡信義區免費參觀 說出口就扣分！專家點名4句最傷人緣職場口頭禪 又一美妝撤台！韓牌蘭芝僅經營到年底　全台7個專櫃結束營業 下決心後1天就放棄　2方法解決「三分鐘熱度症候群」 搶看GU x rokh三度聯名！390元收質感新作　短風衣、瑪莉珍鞋甜酷兼具

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面