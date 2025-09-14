美周記／舒眠噴霧正夯！資生堂推出抗皺神器吸買氣

記者曾怡嘉／台北報導

寶寶保養、助眠議題本周正夯，一起來看看本周保養新鮮貨，挑對適合產品，讓你的美麗更上一層樓。

▲舒特膚 Baby極效輕凝霜，566g，790元。

舒特膚推出Baby 極效輕凝霜，以輕盈質地搭載乳霜級保濕力，添加三大天然明星成分，專為嬌嫩敏弱肌設計，實現補水、修護、舒緩一次到位，幫助長時間深層補水，全方位舒緩修護肌膚。

▲貝恩 新生泡泡組，999元。（內含嬰兒保養柔濕巾80抽x2+嬰兒泡泡香浴露200ml+聯名多功能掛包+濕巾20抽x2+泡泡30ml+洗髮30ml+護膚膏10ml+小卡-萌龍組）

貝恩攜手台南百年布莊轉型的文創品牌 錦源興，推出跨界聯名企劃「我的電子雞育兒人生」。這次合作不僅帶來限量多功能掛包與輕巧束口袋，更將貝恩明星商品 - 嬰兒柔濕巾、全效護膚膏、泡泡香浴露、防蚊系列等重新組合，育兒法寶讓你一次帶著走。

▲SHIDEIDO 激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳A+，20ml，4,100元。

將醫療級純A醇與珍稀緋紅花緊緻活萃完美保鮮鎖入瓶身，並加入4MSK 袪黑淡斑配方，全面激活肌膚潛能，不僅能撫平細紋、淡化斑點，更能提升肌膚緊緻度與澎潤感。

▲Inna Organic 藍艾菊睡月靜好舒眠噴霧、50ml，1,050元。

嚴選有機藍艾菊精油，搭配舒眠植物萃取，專為夜間放鬆與安神設計，幫助入睡更有效率，細緻噴霧質地，適合噴灑於枕頭、被褥與空間，打造輕柔的睡眠氛圍。