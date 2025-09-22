fb ig video search mobile ETtoday

2025秋冬流行4趨勢！新老錢風、雕塑感輪廓強勢回歸

2025秋冬流行4趨勢！搶先畫重點：新老錢風、實用派vs華麗控，玩轉「高級反差感」

▲2025秋冬時尚趨勢。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

2025秋冬時尚趨勢，不再追求單一風格的極致，而是透過色彩、剪裁與材質的重組，營造出更具故事感的穿搭語境。從質感爆棚又低調到不行的實用主義，到混搭反叛的都會遊牧精神；從帶點未來科技感的中性輪廓，到講求細節、智性滿分的職場穿搭，每一種風格都像是為不同生活場景量身打造。

秋冬時尚趨勢：低調奢華的新老錢風 

低調奢華不再只是口號，而是2025秋冬的核心重點。以奶油白、焦糖褐、咖啡棕等高級中性色，為這一季注入溫潤卻不張揚的氛圍。沒有明顯的Logo，取而代之的是細膩剪裁與高級面料，傳遞安靜奢華的態度。不對稱設計為基本款注入建築美感，同時更注重實穿性，讓穿著者在移動中自然呈現動態美。

2025秋冬流行4趨勢！搶先畫重點：新老錢風、實用派vs華麗控，玩轉「高級反差感」

▲奶油白、焦糖褐、咖啡棕等高級中性色是秋冬重點色。（圖／ISABEL MARANT提供）

鞋款則可以選擇經典的樂福鞋及尖頭穆勒鞋，更加凸顯奢華而不張揚的風格。

2025秋冬流行4趨勢！搶先畫重點：新老錢風、實用派vs華麗控，玩轉「高級反差感」

▲GANNI方頭樂福鞋、扣環開合繫火低跟穆勒鞋（圖／GANNI提供）

秋冬時尚趨勢：都市遊牧的混搭高級感 

波西米亞精神與街頭不羈被重新演繹，形成「都市遊牧」的新語彙。揮別泛泛而談的自由，轉向成熟精緻的混搭藝術。流蘇、刺繡、簍空蕾絲和飄逸下襬等經典元素，透過低飽和色調與材質質感，成為展現自由靈魂的時髦語彙。

2025秋冬流行4趨勢！搶先畫重點：新老錢風、實用派vs華麗控，玩轉「高級反差感」

▲波西米亞精神與街頭不羈被重新演繹混搭出高級感。 （圖／ISABEL MARANT提供）

靴款以帶有垂墜感的靴款或西部靴延續波希米亞的自然氣息，讓穿搭看似隨意，在視覺碰撞中散發出一抹自由浪漫的性感。

2025秋冬流行4趨勢！搶先畫重點：新老錢風、實用派vs華麗控，玩轉「高級反差感」

▲搭配帶有垂墜感的靴款或西部靴。（圖／ISABEL MARANT、GANNI提供）

秋冬時尚趨勢：抹去界線的廓形中性美學 

雕塑感輪廓在本季強勢回歸，寬肩設計、與立體不對稱剪裁，為經典單品注入視覺張力。這不僅是「去性別化」的延伸，凸顯中性美。色彩上，多以深淺不一的藍色呼應現代感，同時也融入溫暖的焦糖色，讓廓形設計不顯冰冷，反而多了一份柔軟。這是屬於新世代女性的時尚語言，強而不硬，柔中帶剛。

2025秋冬流行4趨勢！搶先畫重點：新老錢風、實用派vs華麗控，玩轉「高級反差感」

▲雕塑感輪廓在本季強勢回歸。（圖／ISABEL MARANT、GANNI提供）

秋冬時尚趨勢：智性職場的力量展現 

職場風格正在從寬鬆慵懶，走向結構分明與合身精準。不再只是辦公室制服，而是彰顯女性氣場的利器。考究的肩線與收腰細節，讓穿著者在職場中既專業又率性。色彩則以墨黑、鐵灰為主調，沉穩中帶有力量感，展現出個人風格與職場自信的完美平衡。

2025秋冬流行4趨勢！搶先畫重點：新老錢風、實用派vs華麗控，玩轉「高級反差感」

▲職場風格正在從寬鬆慵懶，走向結構分明與合身精準。（圖／self-portrait提供）

