安格斯12星座一周運勢9／15-9／21　金牛別硬裝熟、處女額外開銷大

Text／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

牡羊座瘋起來的時候很瘋，但也會有務實又挑剔的一面，這周的牡羊就明顯少了以往的活躍感，有伴侶的牡羊會開始在意各種相處上的生活細節，雖然瑣碎，但這些小默契會慢慢堆疊成安心感。單身者可能在職場、健身房或日常環境裡遇見桃花，你的率直與活力將是吸睛的小嬌點。人際方面，則要記得說話要多一點柔軟，別急著下結論。

金牛 4.21～5.20

隨著金星這周移入五宮，金牛的愛情氛圍變得浪漫而溫暖。有伴侶的牛牛，會想和對方培養新嗜好或安排輕鬆的娛樂，感情愈來愈回溫。單身者桃花運很旺喔！不妨用行動展現魅力，大膽邀約有感覺的對象，一同參與活動，比單純傳訊息更具說服力！土星逆行在11宮，提醒你社交場合上別硬裝熟，自然一點才能維持真誠的連結。

雙子 5.21～6.20

一點風趣+一點幽默可愛，就是這周雙子的機智戀愛生活，這周在金星與水星接連移位之下，感情由冷轉暖，與情人互動甜蜜又輕鬆，聊什麼都能笑作一團，彼此默契十足。單身者則容易遇到思想契合的對象，有機會發展出一段跨地域的戀情，有心上人者，不妨把握這個桃花周期，用幽默或才華展現自我，對方會被你深深吸引喔！

巨蟹 6.21～7.21

這周的巨蟹在感情互動上可以用更坦然的態度來面對，有伴侶的你，即使只是瑣碎的心情分享，也能讓對方覺得被重視。而有心上人的巨蟹，這周機會不小，可建議從生活細節著手，像是體貼提醒、幫忙小事，都能在對方心中默默加分。此時因交通、學習或臨時應酬增加支出，但只要懂得抓重點投資自己，花得值就不算浪費。

獅子 7.22～8.22

金星從自我宮移入財宮，意謂著這周獅子在感性之餘更多了金錢上的理性思考，與情人之間的「價值觀」問題容易有爭執，記得不要把金錢與情感混為一談；單身者本周桃花與職場有關，或許會遇見欣賞你能力的對象，但別急著投入，先看清對方的意圖。此時衝動購物欲強烈，想買就買的態度可能讓荷包一夜見底，要懂得設停損。

處女 8.23～9.22

太陽與金星在這周齊聚處女座本命宮位，再邊緣的處女座都有機會走向核心，人際影響力增強，單身者魅力滿分，不僅氣場強大，還帶著知性優雅的吸引力，容易在社交場合被注意到。有伴的處女座則要小心因瑣事與情人或是好友的爭執。這周財運平步青雲雖然收支平穩，但得注意自己愛收集公仔、額外添購小物的習慣，可能會不自覺增加開銷。

天秤 9.23～10.22

金星停留在天秤座尾宮，愛情氛圍顯得隱晦，戀愛中的天秤雖然情人就在身邊，卻容易有莫名的孤單感，兩人缺少了一點共鳴和同理，建議把心境老實告訴對方，別悶在心裡。單身者可能會陷入曖昧或秘密戀情，水星入命宮後，你會擁有更多了表達的勇氣，建議用簡單自然的方式主動開口。社交方面，你可能刻意低調，卻依舊有人注意到你的特質。

天蠍 10.23～11.22

這周的天蠍在人際圈特別活躍，你與伴侶的互動可能因朋友、聚會而更多元，兩人共同參與活動會拉近距離。單身者的桃花大多來自社群或同好圈，容易遇到和你志趣相投的人；需要提醒的是，水星移入第12宮後，你可能變得想隱藏真實感受，過度壓抑會讓對方摸不透。人際上，你是圈子裡的亮點，但土逆壓力下，提醒你別因取悅朋友而忽略了自己感受。

射手 11.23～12.21

這周的射手生活迎來熱絡的人際與情感交流而顯得光芒四射，團隊裡的話語權大大增加。有伴侶的你得偶爾關注情人動向，別因繁忙冷落另一半。單身射手則可能在專業場合或課程中遇見特別的桃花，至於已有心儀對象的你，水星進入第十一宮後，建議透過朋友或社交場合拉近距離，比單打獨鬥更容易成功喔！

摩羯 12.22～1.19

遷移宮位中多了太陽與金星的能量，向來以沉穩耐坐出名的摩羯，似乎也有種「蠢蠢欲動」的心情，在感情裡多了想拓展與探索的好奇心。特別單身者桃花帶著新鮮感與不同背景的氣息，可能在課程、講座、甚至跨文化的交流場合中邂逅對象。至於人際上，你的影響力漸漸被看見，但土星逆行在第三宮提醒你，說話方式要更溫和，避免嚴肅過頭造成誤解。

水瓶 1.20～2.18

向來理性的水瓶在冥王星逆衝之下，情感氛圍顯得深層而強烈。有伴侶的你開始渴望心靈上的連結，想要擁有真正的理解，但也可能讓兩人距離拉遠。單身者本周容易被氣質成熟或神秘的人吸引，但要留心別過度理想化對方，否則容易失望。這周財宮小小動盪，提醒你不要憑衝動投資，理性分析才是關鍵。

雙魚 2.19～3.20

太陽與金星落在魚兒第七宮，為你的愛情增添了小小亮點，即使背負著土星逆行的壓力，依然能感受到甜甜的小確幸！有伴侶的你，與對方的互動更緊密，適合制定共同計劃，互相拉抬感情更甜蜜。此時水星移入第八宮，讓你更在意別人的想法，也提醒你別把所有壓力往自己身上攬，適度尋求支持會更輕鬆。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

