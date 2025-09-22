fb ig video search mobile ETtoday

潤娥出道18年不敗的少女感　5款日常精緻精品包跟著她挑就對

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

從日常百搭到出席聚會，潤娥的包品都很出眾，本篇一次欣賞他有哪些包！

提起潤娥的名字，許多人會把她和清純兩個字聯想在一起，而出道近18年的她演藝生涯跨足歌手、戲劇和主持，才華和外貌兼具讓她成為韓國人氣女星代表。而褪下表演服的她看起來更是童顏，私服穿搭也很精緻有品味，跟著編輯一起來看潤娥都入手了哪些包款吧！

潤娥精品包盤點

VALENTINO V Logo Moon Bag

身為VALENTINO的品牌大使，潤娥將品牌充滿浪漫情懷的單品詮釋出全新的清純風格。這款月亮包包身簡約俐落，金屬鍊條搭配皮革背帶，讓它能夠更好地在休閒和正式風格間轉換，大容量又不佔空間的設計很適合短期旅遊帶上它妝點造型。

VALENTINO Viva Superstar手袋

另一款潤娥著用的Viva Superstar手袋同樣也是今年春夏非常值得關注的單品，將品牌LOGO化身為設計元素，醒目又不失品牌特色，融入在華麗的造型中恰到好處，包身輕巧，精緻的金屬鍊條能夠替造型注入一些華麗感，聚會帶上它時髦又不累贅。

VALENTINO Garavani肩背包

喜愛清純風格的妳，想必無法拒絕奶油色調給的溫柔感。VALENTINO本季的Garavani包看起來奢華又優雅，包身輪廓簡單、加上金屬標誌的設計頓時替造型增添分量感，光滑的皮革觸感令人愛不釋手，百搭的風琴包設計可以輕鬆搭配任何洋裝和褲裝。

CELINE 標誌印花水桶包

潤娥私底下也是老花愛好者，這款CELINE家經典的Triomphe帆布包幾乎可以說是品牌的入門款式，水桶型的包身再加上耐看的凱旋門設計，讓它在時尚圈屹立不搖，日常搭配牛仔褲或是通勤的西裝褲也很適合，是一個不會過時的必收包款推薦。

PRADA Re-Edition 1995 手袋

不管到了哪個年紀，女生總是會為一款高級又好看的公事包心動，潤娥這套休閒混搭正裝感的穿搭不論出現在哪個場合都是特別耐看的存在，優雅的幾何輪廓和獨特的簡約線條為穿搭注入低調的奢華感，放入筆記本或是平板電腦也能時髦上班去。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

● 《暴君的廚師》潤娥「穿越包」找到了！麂皮三角包來自韓國小眾牌，4千內入手

● 《家母螳螂》高賢廷簡約出征紐約時裝週！COS鱷魚紋提包、麂皮半月包找給你

