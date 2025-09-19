新光南西日本展　2大日本百年蕎麥麵、鰻魚飯免搭飛機吃得到

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越台北南西店「第十五回日本商品展」自9／18登場，今年集結48個品牌，最大亮點是首度引進兩大百年名店，包括創業於1750年的會津奈良屋蕎麥麵，以及來自名古屋的四代目菊川鰻魚飯。免出國就能在台北一次品嚐正統日味，搭配大阪街頭小吃浪花點心堂章魚燒、與人氣串燒二子の奈良屋，讓展場成為最新日式美食聚點。

▲新光三越南西日本展四代目菊川鰻魚飯。（圖／業者提供）

▲會津奈良屋蕎麥麵。

除了熱食，今年展覽也將甜點區打造成另一大看頭。北海道新銳品牌CHEESE WONDER帶來話題生起司蛋糕，東京銀座金田屋則以如寶石般的水果大福吸引甜點控。展場還有布丁、鯛魚燒與多款和菓子，將傳統工藝與創新風格融合，讓午後時光一次滿足。

伴手禮與工藝品陳列浮世繪磁鐵、千代壽特別純米「月夜之眠」黃貓限定設計酒款，以及小蒼山禮盒等人氣商品，兼具美感與實用性，適合節慶送禮或自用收藏。工藝展品也展現日本職人的手作精神，將設計美學融入生活細節。

▲長昇名門酒會千代壽特別純米月夜之眠 黃貓720ml。

活動期間還有日本文化體驗，9／27在一館9樓大廳登場的「北海肚臍祭」將以彩繪舞蹈重現夏日祭典氛圍；9／25則由鳥取縣代表團帶來「二十世紀梨」與「新甘泉梨」的試吃活動，並搭配傘舞與吉祥物 Toripy 的互動，增添節慶感。酒類愛好者可體驗 AI 侍酒師「KAORIUM for Sake」，只要單筆消費滿500元，即可兌換清酒試飲機代幣，也能用會員點數直接兌換。

85度C近期推出韓風飲品「蜜桃冰美式」，主打韓系果香和漸層顏值，9／11上市第一周就熱銷五萬杯，業者近期加碼推出「蜜桃雙杯爽，首爾機票雙人賞」活動，9／19起至10／12期間，APP會員單筆消費兩杯蜜桃冰美式或蜜桃氣泡美式，就有機會抽中首爾雙人來回機票。

業者表示，韓風蜜桃冰美式選用香甜飽滿的蜜桃搭配濃醇美式咖啡，具有甜中帶酸、果香繚繞、清爽不膩的口感。除了層次豐富也帶來視覺享受，吸引大量年輕族群打卡分享。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。