凱特王妃與美第一夫人服裝撞同牌　梅蘭妮亞LV皮衣露貴婦風格

▲凱特王妃（左）與美國第一夫人梅蘭妮亞不約而同都穿美國品牌Ralph Lauren服裝亮相。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）夫婦結束英國訪問，已搭乘空軍一號返回華府，此行兩人獲得英國王室破天荒的最高禮遇，也成為美國歷史上唯一二度到英國進行國是訪問的美國總統，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）同時進行了「時尚外交」，與凱特王妃一同參加童軍活動時，兩人不約而同都穿上美國品牌Ralph Lauren服裝，與童軍們開心玩遊戲。





▲凱特王妃與梅蘭妮亞開心和童軍玩遊戲。（圖／路透社）

已換上秋裝的凱特王妃，為向美方貴賓致意也宣傳英國時尚，特別選穿Ralph Lauren 的棕色裙子，搭配英國品牌Me+Em麂皮外套，並繫上日前在薩福克Sudbury Mill織品店獲得的絲巾，巧合的是梅蘭妮亞也選穿Ralph Lauren麂皮外套配米色九分褲，腳穿Roger Vivier平底鞋，她也以此套造型登機返美。





▲身穿LV焦糖色皮革套裝的梅蘭妮亞（左），與英國王后卡蜜拉一同參觀溫莎堡內的皇家圖書館。（圖／路透社）

在英國最後一天的行程中，梅蘭妮亞隨著王后卡蜜拉參觀位於溫莎城堡內的瑪麗皇后娃娃屋（Queen Mary’s Dolls' House）及皇家圖書館，當時她身穿LV（Louis Vuitton，路易威登）焦糖色皮革裙裝亮相，此套俐落的單排釦設計外套以香草色飾邊點綴，與她腳上所穿、色調呼應的Manolo Blahnik蛇紋高跟鞋相得益彰，一如既往展現優雅貴婦風格。

