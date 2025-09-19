fb ig video search mobile ETtoday

凱特王妃與美第一夫人服裝撞同牌　梅蘭妮亞LV皮衣露貴婦風格

>

▲▼凱特王妃與美國第一夫人 。（圖／路透社）

▲凱特王妃（左）與美國第一夫人梅蘭妮亞不約而同都穿美國品牌Ralph Lauren服裝亮相。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）夫婦結束英國訪問，已搭乘空軍一號返回華府，此行兩人獲得英國王室破天荒的最高禮遇，也成為美國歷史上唯一二度到英國進行國是訪問的美國總統，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）同時進行了「時尚外交」，與凱特王妃一同參加童軍活動時，兩人不約而同都穿上美國品牌Ralph Lauren服裝，與童軍們開心玩遊戲。

▲▼凱特王妃與美國第一夫人 。（圖／路透社）

▲凱特王妃與梅蘭妮亞開心和童軍玩遊戲。（圖／路透社）

已換上秋裝的凱特王妃，為向美方貴賓致意也宣傳英國時尚，特別選穿Ralph Lauren 的棕色裙子，搭配英國品牌Me+Em麂皮外套，並繫上日前在薩福克Sudbury Mill織品店獲得的絲巾，巧合的是梅蘭妮亞也選穿Ralph Lauren麂皮外套配米色九分褲，腳穿Roger Vivier平底鞋，她也以此套造型登機返美。

▲▼凱特王妃與美國第一夫人 。（圖／路透社）

▲身穿LV焦糖色皮革套裝的梅蘭妮亞（左），與英國王后卡蜜拉一同參觀溫莎堡內的皇家圖書館。（圖／路透社）

在英國最後一天的行程中，梅蘭妮亞隨著王后卡蜜拉參觀位於溫莎城堡內的瑪麗皇后娃娃屋（Queen Mary’s Dolls' House）及皇家圖書館，當時她身穿LV（Louis Vuitton，路易威登）焦糖色皮革裙裝亮相，此套俐落的單排釦設計外套以香草色飾邊點綴，與她腳上所穿、色調呼應的Manolo Blahnik蛇紋高跟鞋相得益彰，一如既往展現優雅貴婦風格。

►凱特王妃穿訂製新衣接待川普夫婦　蕾絲禮服配鑽石冠冕好夢幻

►凱特王妃學院風造型驚喜現身　領教威廉吃布朗尼的堅持

關鍵字：

凱特王妃, 梅蘭妮亞, Ralph Lauren, LV, Louis Vuitton, 路易威登

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「大馬最美千金」秀愛馬仕珍罕娃娃包　手腕閃耀195萬鑽錶

「大馬最美千金」秀愛馬仕珍罕娃娃包　手腕閃耀195萬鑽錶

孫藝真解放事業線　粉紅禮服性感又甜美

孫藝真解放事業線　粉紅禮服性感又甜美

孫藝真解放事業線　粉紅禮服性感又甜美

孫藝真解放事業線　粉紅禮服性感又甜美

凱特王妃穿訂製新衣接待川普夫婦　蕾絲禮服配鑽石冠冕好夢幻 凱特王妃穿訂製新衣接待川普夫婦　蕾絲禮服配鑽石冠冕好夢幻 岩手山晨光美景躍上錶面　Grand Seiko計時碼錶內外兼具 「國民姐夫」AKIRA寬褲配長鍊好瀟灑　山下智久貴公子風格吸睛 瑪格羅比馬甲裝雙峰呼之欲出　真人版芭比辣翻 「做事三分鐘熱度」星座Top 5揭曉！　第1名失去新鮮感就難以堅持 最自律星座Top 3！第一名潔身自愛不受外界誘惑　人生全照計劃走

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面