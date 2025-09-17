fb ig video search mobile ETtoday

瑪格羅比馬甲裝雙峰呼之欲出　真人版芭比辣翻

>

▲▼ 瑪格羅比 。（圖／達志影像／美聯社

▲瑪格羅比出席新片《奇幻導航》紐約首映會，露出燦爛笑容。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

澳洲女星瑪格羅比（Margot Robbie）近日與男星柯林法洛（Colin Farrell）巡迴宣傳兩人主演的新片《奇幻導航》（A Big Bold Beautiful Journey），她在各大城市的紅毯造型成為話題，因為每一套禮服都極為火辣但卻不低俗，被視為「高級性感」的最佳範本。紐約首映會她穿法國設計師Thierry Mugler古董衣上陣，雙峰呼之欲出，完全呼應她的英文片名「Bold」（大膽的）與「Beautiful」（漂亮的），也讓人想起她曾演出的電影《芭比》，果然是真人版芭比。

▲▼ 瑪格羅比 。（圖／達志影像／美聯社

▲瑪格羅比再次穿上法國設計師Thierry Mugler於1998年發表的古董衣，火辣指數破表。（圖／美聯社）

瑪格羅比早前已在英國宣傳穿過法國設計師Thierry Mugler於1998年秋冬系列發表的古董衣，為裸色bra加上開衩鉛筆裙，此次在紐約首映會所穿的黑白低胸開高岔禮服，出自同年春夏系列的高級訂製服，馬甲設計讓她曲線畢露，應證她是對於飲食與運動等健康管理相當嚴格的辣媽。

▲▼ 瑪格羅比 。（圖／達志影像／美聯社

▲瑪格羅比私服也是又帥又辣。（圖／美聯社）

當天瑪格羅比搭配美國珠寶設計師品牌Lorraine Schwartz設計的珠寶，更加亮眼。除了公開活動吸睛，她的私服也很精彩，日前走在紐約街頭穿著特殊剪裁西裝外套，大方露出黑色bra，又帥又辣。
 

►瑪格羅比透視裝火辣曲線畢露　完美造型致敬Giorgio Armani

►摩納哥王妃全套Armani致敬已故大師　配25萬珍珠耳環優雅大氣

 

關鍵字：

瑪格羅比

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

摩納哥王妃全套Armani致敬已故大師　配25萬珍珠耳環優雅大氣

摩納哥王妃全套Armani致敬已故大師　配25萬珍珠耳環優雅大氣

「大馬最美千金」帶逾500萬愛馬仕包遊歐　夢幻柏金包現蹤

「大馬最美千金」帶逾500萬愛馬仕包遊歐　夢幻柏金包現蹤

「黑寡婦」搖曳De Beers長耳環　絕配黃色Prada禮服優雅大氣

「黑寡婦」搖曳De Beers長耳環　絕配黃色Prada禮服優雅大氣

Jennie喝水也要時尚　設計水杯掛卡哇伊水豚吊飾 CASIO聯手Nissan造拉風錶　冠軍賽車元素入設計 瑪格羅比透視裝火辣曲線畢露　完美造型致敬Giorgio Armani 日久生情「容易從摯友變情人」星座Top 3 ！第一名長跑型伴侶最慢熱　 星巴克今推限定「大杯以上買一送一」　85度C黑糖珍珠第二杯半價 愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方 「大馬最美千金」帶逾500萬愛馬仕包遊歐　夢幻柏金包現蹤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面