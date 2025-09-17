瑪格羅比馬甲裝雙峰呼之欲出　真人版芭比辣翻

▲瑪格羅比出席新片《奇幻導航》紐約首映會，露出燦爛笑容。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

澳洲女星瑪格羅比（Margot Robbie）近日與男星柯林法洛（Colin Farrell）巡迴宣傳兩人主演的新片《奇幻導航》（A Big Bold Beautiful Journey），她在各大城市的紅毯造型成為話題，因為每一套禮服都極為火辣但卻不低俗，被視為「高級性感」的最佳範本。紐約首映會她穿法國設計師Thierry Mugler古董衣上陣，雙峰呼之欲出，完全呼應她的英文片名「Bold」（大膽的）與「Beautiful」（漂亮的），也讓人想起她曾演出的電影《芭比》，果然是真人版芭比。





▲瑪格羅比再次穿上法國設計師Thierry Mugler於1998年發表的古董衣，火辣指數破表。（圖／美聯社）

瑪格羅比早前已在英國宣傳穿過法國設計師Thierry Mugler於1998年秋冬系列發表的古董衣，為裸色bra加上開衩鉛筆裙，此次在紐約首映會所穿的黑白低胸開高岔禮服，出自同年春夏系列的高級訂製服，馬甲設計讓她曲線畢露，應證她是對於飲食與運動等健康管理相當嚴格的辣媽。





▲瑪格羅比私服也是又帥又辣。（圖／美聯社）

當天瑪格羅比搭配美國珠寶設計師品牌Lorraine Schwartz設計的珠寶，更加亮眼。除了公開活動吸睛，她的私服也很精彩，日前走在紐約街頭穿著特殊剪裁西裝外套，大方露出黑色bra，又帥又辣。

