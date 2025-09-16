fb ig video search mobile ETtoday

Jennie喝水也要時尚　設計水杯掛卡哇伊水豚吊飾

▲▼Jennie 。（圖／公關照）

▲Jennie工作時必備她與美國品牌Stanley聯名的吸管杯。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK成員Jennie是時尚圈寵兒，她所穿的、用的物品都成為粉絲追逐的焦點，繼與耳機品牌推出作品，她又攜手美國百年保溫杯品牌Stanley，打造Jennie特別版吸管杯，成為她工作時必備之物，方便她大口吸著飲品而不會毀了唇妝。

▲▼Jennie 。（圖／公關照）

▲Jennie拿著她與美國品牌Stanley聯名的吸管杯擺拍。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie與Stanley合作設計的吸管杯，杯身下方點綴浮雕花卉圖案，杯子手把上還掛著她最愛的水豚吊飾，隨著水杯搖晃吸睛，可見身為時尚教主的Jennie連喝水都要講求漂亮，當然拿著水杯擺拍也難不倒她，用心宣傳她的聯名新作。

▲▼Jennie 。（圖／公關照）

▲Jennie戴香奈兒Premiere腕錶與Coco Crush鑽戒，身旁為CHANEL 25小型包。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

除了耳機、水杯等品牌合作，Jennie與香奈兒（CHANEL）關係更是緊密，不僅是廣告女主角，私下也是香奈兒配件不離身，近日一身休閒搭配香奈兒近來主打的CHANEL 25小型包、Coco Crush鑽戒、Premiere腕錶，輕鬆穿搭出巨星風格。

Jennie, CHANEL, 香奈兒, Stanley

