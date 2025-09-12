維密超模艾莎被Tiffany巨鑽套牢　甜曬千萬戒

▲艾莎霍斯克2018年為美國內衣品牌維多利亞的秘密走秀。（圖／CFP提供）

記者陳雅韻／台北報導

美國內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret）曾風光一時的年度大秀，捧紅不少「維密天使」，瑞典超模艾莎霍斯克（Elsa Hosk）即是其中的一員，職業籃球員出身的她轉戰國際伸展台相當活躍，更自創時尚品牌Helsa，頗具生意頭腦。近日她發布喜訊，宣布與丹麥企業家湯姆戴利（Tom Daly）訂婚，她開心曬出Tiffany & Co. 5.34克拉的橢圓形切割訂婚鑽戒，價值超過千萬元。





▲艾莎霍斯克（右）宣布與丹麥商人湯姆戴利訂婚。（圖／翻攝hoskelsa IG）





▲湯姆戴利拿著Tiffany & Co. Blue Box求婚。（圖／翻攝hoskelsa IG）

艾莎霍斯克與湯姆戴利交往10年，2021年2月迎來兩人愛的結晶女兒Tuuli，她沒料到另一半在瑞典花園獻上天下女性夢幻的Tiffany Blue Box求婚，讓她又驚又喜，大方公開訂婚巨鑽戒，為Tiffany Soleste橢圓形切割鑽戒，主石外圈還環繞一圈美鑽，並搭配鑲鑽戒環，耀眼奪目。





▲艾莎霍斯克秀出Tiffany5.34克拉橢圓形切割求婚鑽戒。（圖／翻攝hoskelsa IG）

對於偏好經典款式的準新人而言，圓形鑽石依然是首選，但橢圓形與枕形鑽石在尋求獨特造型的準新人中依然極受歡迎，不僅超模艾莎霍斯克被Tiffany 5.34克拉橢圓形切割鑽戒套牢，身家百億元的葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）也選擇超過20克拉的橢圓形切割鑽戒向交往多年的喬治娜（Georgina Rodríguez）求婚。





▲艾莎霍克斯受Burberry之邀與4歲女兒Tuuli一起秀母女裝。（圖／翻攝hoskelsa IG）