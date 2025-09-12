fb ig video search mobile ETtoday

維密超模艾莎被Tiffany巨鑽套牢　甜曬千萬戒

>

▲▼Elsa Hosk 。（圖／CFP）

▲艾莎霍斯克2018年為美國內衣品牌維多利亞的秘密走秀。（圖／CFP提供）

記者陳雅韻／台北報導

美國內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret）曾風光一時的年度大秀，捧紅不少「維密天使」，瑞典超模艾莎霍斯克（Elsa Hosk）即是其中的一員，職業籃球員出身的她轉戰國際伸展台相當活躍，更自創時尚品牌Helsa，頗具生意頭腦。近日她發布喜訊，宣布與丹麥企業家湯姆戴利（Tom Daly）訂婚，她開心曬出Tiffany & Co. 5.34克拉的橢圓形切割訂婚鑽戒，價值超過千萬元。

▲▼ Elsa Hosk 。（圖／翻攝IG）

▲艾莎霍斯克（右）宣布與丹麥商人湯姆戴利訂婚。（圖／翻攝hoskelsa IG）

▲▼ Elsa Hosk 。（圖／翻攝IG）

▲湯姆戴利拿著Tiffany & Co. Blue Box求婚。（圖／翻攝hoskelsa IG）

艾莎霍斯克與湯姆戴利交往10年，2021年2月迎來兩人愛的結晶女兒Tuuli，她沒料到另一半在瑞典花園獻上天下女性夢幻的Tiffany Blue Box求婚，讓她又驚又喜，大方公開訂婚巨鑽戒，為Tiffany Soleste橢圓形切割鑽戒，主石外圈還環繞一圈美鑽，並搭配鑲鑽戒環，耀眼奪目。

▲▼ Elsa Hosk 。（圖／翻攝IG）

▲艾莎霍斯克秀出Tiffany5.34克拉橢圓形切割求婚鑽戒。（圖／翻攝hoskelsa IG）

對於偏好經典款式的準新人而言，圓形鑽石依然是首選，但橢圓形與枕形鑽石在尋求獨特造型的準新人中依然極受歡迎，不僅超模艾莎霍斯克被Tiffany 5.34克拉橢圓形切割鑽戒套牢，身家百億元的葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）也選擇超過20克拉的橢圓形切割鑽戒向交往多年的喬治娜（Georgina Rodríguez）求婚。

▲▼ Elsa Hosk 。（圖／翻攝IG）

▲艾莎霍克斯受Burberry之邀與4歲女兒Tuuli一起秀母女裝。（圖／翻攝hoskelsa IG）

►陳漢典獻卡地亞鑽戒套牢Lulu　1克拉頂級款上看150萬

►潤娥《暴君的廚師》開紅盤喜洋洋　戴紅葫蘆耳環好俏麗

關鍵字：

維密天使超模, Elsa Hosk, Tiffany

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

陳漢典獻卡地亞鑽戒套牢Lulu　1克拉頂級款上看150萬

陳漢典獻卡地亞鑽戒套牢Lulu　1克拉頂級款上看150萬

CITIZEN海洋色女錶點綴鑽石泡泡　光動能設計喚起保育心

CITIZEN海洋色女錶點綴鑽石泡泡　光動能設計喚起保育心

汶萊王子妃富貴姊妹淘聚會　出動LV頂規鱷魚皮包

汶萊王子妃富貴姊妹淘聚會　出動LV頂規鱷魚皮包

李奧納多勞力士特別版上手羨煞錶迷　絕配Dior紳士造型 摩納哥小公主私服都是上萬元Dior　大耳狗書包洩童心 凱特王妃學院風造型驚喜現身　領教威廉吃布朗尼的堅持 網壇球王LV配勞力士帥翻　球后閃耀AP全鑽錶 最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累 友情降溫「5大徵兆」！訊息不回、心事不再分享 最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面