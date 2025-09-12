瑪格羅比透視裝火辣曲線畢露　完美造型致敬Giorgio Armani

▲瑪格羅比身穿Armani Privé 2025春夏高級訂製服出席新片《奇幻導航》首映會，性感迷人。（圖／美聯社）



記者陳雅韻／綜合報導

澳洲女星瑪格羅比（Margot Robbie）近日與男星柯林法洛（Colin Farrell）踏上巡迴之旅，宣傳兩人主演的新片《奇幻導航》（A Big Bold Beautiful Journey），昨（11日）她出席倫敦首映會時，身穿Armani Privé 2025春季高訂系列花卉珠飾透視禮服登場，向4日辭世的義大利傳奇設計師Giorgio Armani致敬。

▲瑪格羅比轉過身大露美背，禮服的水鑽設計相當吸睛。（圖／美聯社）

瑪格羅比所穿的透視禮服出自Giorgio Armani今年1月巴黎高級訂製時裝周發表Armani Privé 2025春季高訂系列，該系列亦為品牌高訂線問世20周年的紀念之作，設計以閃耀光芒為主軸，採用透明薄紗材質，綴滿繁複精緻的珠繡圖案，融合植物與流線形輪廓，盡顯瑪格羅比的火辣身材，轉過身她大露美背，於背部中央交織成一枚搶眼吊墜吸睛。

▲瑪格羅比於宣傳期的另一套裸色造型為Thierry Mugler 1998年秋冬系列的古董服。（圖／美聯社）

去年底升格當媽媽的瑪格羅比穿上透膚的Armani Privé禮服宛如真人芭比，另一套裸色bra配開衩裙的造型也展現她的自信美感，為法國設計師Thierry Mugler於1998年秋冬系列發表的古董衣，相隔27年的設計今日穿上依然時髦有型。