fb ig video search mobile ETtoday

Giorgio Armani半世紀作品線上揭秘！公開57套服裝細節　回顧70年代史料

>

▲Giorgio Armani。（圖／路透）

▲今年1月，Giorgio Armani Prive 2025春夏高級訂製服秀，Giorgio Armani出場謝幕，也是他最後一次現身公開場合。（圖 / 路透）

記者林明瑋／綜合報導

義大利傳奇設計師Giorgio Armani病逝，享耆壽91歲，時尚界痛失巨擘。Giorgio Armani打造的時尚帝國龐大，今年7月品牌才剛歡慶創立50周年，並於官網推出「Armani/Archivio」平台，集結Giorgio Armani半世紀以來的作品，任何人都能在線上看到1976年品牌最初的服裝系列、1976年到1980年使用的Logo等歷史資料，還有57套歷年來重要服裝的細節，相當精彩豐富。

▲GIorgio Armani。（圖／翻攝GA官網）

▲Giorgio Armani（左）縱橫時尚圈半世紀。（圖 / ORSINI GROUP提供）

▲GIorgio Armani。（圖／翻攝GA官網）

▲Giorgio Armani於1976年至1980年使用的Logo。（圖 / 翻攝Armani/Archivio，以下同）

進入「Armani/Archivio」充滿欣賞回顧展的氣氛，分為重要經典服裝、原創設計草圖、攝影作品及過去未曾曝光的資料等。歷史資料從1975年品牌創立時使用的Logo開始說起，接著有1976年春夏首個男裝系列的廣告，該系列除卻了西裝外套的僵硬墊肩，重新定義了男性的優雅，1976年在米蘭宮廷飯店沙龍舉辦的秋冬女裝秀，則打破傳統靜態伸展台的模式，還有1982年Giorgio Armani登上《Time》雜誌的封面，以及各大頒獎典禮上，女星穿著Giorgio Armani設計的禮服散發光芒等。

▲GIorgio Armani。（圖／翻攝GA官網）

▲1976年春夏首個男裝系列的廣告。

▲GIorgio Armani。（圖／翻攝GA官網）
▲1976年在米蘭宮廷飯店沙龍舉辦的秋冬女裝秀。

歷年重要服裝則從1980年秋冬的條紋皮革洋裝開始，一直到2020年的珠飾刺繡褲裝，一件件重新開箱拍照，相當耗時費工，也足見重視程度，每件服裝都可點入看細節，或是手繪的草稿，藉此更了解每件服裝的故事，也能感受到50年來時裝與潮流的變化，相當有意思。

▲GIorgio Armani。（圖／翻攝GA官網）

▲1990年秋冬女裝的草稿與秀圖。

▲GIorgio Armani。（圖／翻攝GA官網）
▲2022秋冬系列服裝與細節。

也許你有Giorgio Armani西裝，或者包包裡總放著一支GA口紅，Giorgio Armani縱橫時尚圈大半世紀，留下無數作品，過往每一場大秀結束時，Giorgio Armani都會現身謝幕致意，未來再也看不到這樣的畫面，但相信他創立的時尚帝國會繼續下去。

►時尚設計大師Giorgio Armani辭世享耆壽91歲！回顧傳奇一生

關鍵字：

GiorgioArmani, Armani, ArmaniArchivio

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

外表花心內心超深情星座Top 3 ！第一名最能默默付出　專情指數爆表

外表花心內心超深情星座Top 3 ！第一名最能默默付出　專情指數爆表

敢衝敢嗆！「超正義星座Top 5」　天蠍默默蒐證殺傷力超強

敢衝敢嗆！「超正義星座Top 5」　天蠍默默蒐證殺傷力超強

舒淇抵達威尼斯私服時髦度完勝！BV焦糖色編織包搭運動鞋鬆弛感滿點 感情走到盡頭的5大跡象！從冷漠對話到未來分歧　愛已消失的警訊 年輕人愛上「零糖社交」　不強求即時回覆、無負擔是最理想相處模式 「對他越好越不珍惜」的星座男Top 3 ！第一名超反骨　冷處理才有用 「錶王」鋼錶估價3億至6億　編號1更夢幻被譽為「獨角獸」 營養師曝榴槤高營養價值　提醒「一類人」不宜食用 雅典錶精緻琺瑯襯創意機芯　攜手音響品牌造響亮單問錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面