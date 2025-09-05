Giorgio Armani半世紀作品線上揭秘！公開57套服裝細節　回顧70年代史料

▲今年1月，Giorgio Armani Prive 2025春夏高級訂製服秀，Giorgio Armani出場謝幕，也是他最後一次現身公開場合。（圖 / 路透）

記者林明瑋／綜合報導

義大利傳奇設計師Giorgio Armani病逝，享耆壽91歲，時尚界痛失巨擘。Giorgio Armani打造的時尚帝國龐大，今年7月品牌才剛歡慶創立50周年，並於官網推出「Armani/Archivio」平台，集結Giorgio Armani半世紀以來的作品，任何人都能在線上看到1976年品牌最初的服裝系列、1976年到1980年使用的Logo等歷史資料，還有57套歷年來重要服裝的細節，相當精彩豐富。

▲Giorgio Armani（左）縱橫時尚圈半世紀。（圖 / ORSINI GROUP提供）





▲Giorgio Armani於1976年至1980年使用的Logo。（圖 / 翻攝Armani/Archivio，以下同）

進入「Armani/Archivio」充滿欣賞回顧展的氣氛，分為重要經典服裝、原創設計草圖、攝影作品及過去未曾曝光的資料等。歷史資料從1975年品牌創立時使用的Logo開始說起，接著有1976年春夏首個男裝系列的廣告，該系列除卻了西裝外套的僵硬墊肩，重新定義了男性的優雅，1976年在米蘭宮廷飯店沙龍舉辦的秋冬女裝秀，則打破傳統靜態伸展台的模式，還有1982年Giorgio Armani登上《Time》雜誌的封面，以及各大頒獎典禮上，女星穿著Giorgio Armani設計的禮服散發光芒等。

▲1976年春夏首個男裝系列的廣告。



▲1976年在米蘭宮廷飯店沙龍舉辦的秋冬女裝秀。

歷年重要服裝則從1980年秋冬的條紋皮革洋裝開始，一直到2020年的珠飾刺繡褲裝，一件件重新開箱拍照，相當耗時費工，也足見重視程度，每件服裝都可點入看細節，或是手繪的草稿，藉此更了解每件服裝的故事，也能感受到50年來時裝與潮流的變化，相當有意思。

▲1990年秋冬女裝的草稿與秀圖。



▲2022秋冬系列服裝與細節。

也許你有Giorgio Armani西裝，或者包包裡總放著一支GA口紅，Giorgio Armani縱橫時尚圈大半世紀，留下無數作品，過往每一場大秀結束時，Giorgio Armani都會現身謝幕致意，未來再也看不到這樣的畫面，但相信他創立的時尚帝國會繼續下去。