Giorgio Armani逝世繼承藍圖曝光！膝下無子傳早有指定接班人

▲▼ Giorgio Armani 。（圖／路透）

▲知名時裝設計師Giorgio Armani逝世，終年91歲。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

義大利時尚巨匠喬治亞曼尼（Giorgio Armani）逝世，享耆壽91歲。而他一手打造的 Armani時尚帝國將何去何從成為大家關注的焦點，膝下無子的他，據了解早在2016 年就有退休繼承計畫，而他身價預估121億美元（約3715億台幣），預計將由其家人及多年的合作夥伴繼承。

Giorgio Armani品牌自1970年代創業至今，Armani帝國涵蓋高級訂製、成衣、副線Emporio Armani、香水、配件甚至室內設計，完整建構出獨特的生活方式。根據2016 年的文件內容顯示，Armani 去世五年內不會推動上市，未來若有併購或資本操作，也必須遵循嚴格原則。更重要的是，繼承人被要求延續 Armani 標誌性的美學精神，也就是簡約、現代、優雅而不浮誇，並強調實穿性與細節。

當時規劃的接班團隊預計由妹妹 Rosanna、三名在公司任職的家族成員、長期合作夥伴 Pantaleo Dell’Orco，以及一間慈善基金會共同組成。董事會將擁有核心決策權，以降低家族內部爭議，確保平穩過渡。目前，Armani 的姪女 Silvana 與 Dell’Orco 已分別負責設計工作數十年，被他視為「風格副手」；其他成員則在娛樂、公關與永續領域擔任要職，顯示品牌已逐步培養完整的接班梯隊。

►時尚設計大師Giorgio Armani辭世享耆壽91歲！回顧傳奇一生

►Armani人生金句：真正的優雅不是引人注目，而是令人難忘

►Giorgio Armani半世紀作品線上揭秘！公開57套服裝細節　回顧70年代史料
 

時尚, GiorgioArmani, 接班計畫, 帝國, 品牌

