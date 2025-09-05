fb ig video search mobile ETtoday

回顧時尚傳奇Armani人生金句：真正的優雅不是引人注目，而是令人難忘

記者鮑璿安／ 綜合報導

義大利時尚巨匠Giorgio Armani喬治亞曼尼病逝享耆壽91歲，震撼全球時尚圈。這位被譽為「義大利國王」的設計師，不僅以極簡優雅的設計風格影響無數世代，更以犀利語錄留下他對時尚與人生的洞見。隨著大師謝幕，他的金句再度被廣泛傳誦，成為理解他美學哲學的重要線索。

▲Giorgio Armani。（圖／路透）

▲Giorgio Armani最經典的名言是「真正的優雅不是引人注目，而是令人難忘」。（圖／路透）

Armani最經典的名言是：「真正的優雅不是引人注目，而是令人難忘。」這句話道盡他一生對低調奢華的堅持，也讓「簡約」成為Armani的代名詞。他認為，風格的價值不在於短暫的驚艷，而是持久的印象。

他也曾說過：「風格的核心，就是以簡單方式述說複雜的事物。」以及「要創造非凡之物，你的思維必須不斷聚焦於最細微的細節。」這些語錄彰顯他對設計一絲不苟的態度，認為真正的時尚應該在俐落線條與嚴謹細節之間取得平衡。

在快速更迭的時尚產業中，Armani也毫不掩飾批判。他直言：「我的作品不能放在店裡三週後就過時，那是不道德的。」表達出他對快時尚的不滿，並強調設計應當具備永恆價值。Armani一生走自己的路，他曾說：「我沒有可傳承的公式，我總是走自己的方式。」展現強烈的獨立精神，他也提到，唯有謹慎而智慧地放緩腳步，才是唯一的出路，這條道路將能讓我們的工作重新獲得價值，也讓最終的消費者真正感受到其重要性與意義。

