快訊／時尚設計大師Giorgio Armani辭世享耆壽91歲！回顧傳奇一生

義大利傳奇設計師Giorgio Armani喬治亞曼尼傳出病逝消息，享耆壽91歲，在親人陪伴下安詳離去，也結束了他長達半個世紀的時尚旅程，他以極簡、低調卻強而有力的設計語言，徹底改寫現代時尚的面貌。消息傳出後，全球時尚界紛紛致哀，讚頌他對產業的卓越貢獻。

今年6月，半世紀以來Armani先生首次缺席米蘭春夏男裝周、巴黎高級訂製周，未能如往年般在伸展台尾聲登場謝幕，由長期合作的設計統籌Leo Dell’Orco代表出場，帶領模特兒們向觀眾鞠躬致意。當時就傳出他因身體因素在休養當中，沒想到也預示著他生命旅程的尾聲。





▲知名時裝設計師Giorgio Armani逝世，終年91歲。（圖／路透）



品牌也發表聲明宣佈他離世消息：「Armani先生（Il Signor Armani）至生命最後一刻仍孜孜不倦，持續投入工作，專注於公司、系列設計，以及眾多正在進行與未來的計畫。多年來，Giorgio Armani構築出一種完整的願景，從時尚擴展至生活的每個層面，以非凡的洞察力和務實精神引領時代。擁有五十年歷史的Giorgio Armani公司，是以熱情與耐心一磚一瓦築起的殿堂。Armani先生一生以「獨立」為標誌——不論是思想還是行動。這份精神至今仍深植於品牌，並將持續被傳承。未來，他的家人與員工將肩負責任，延續集團的價值與理念。」將會依照Armani先生的遺願，葬禮將以私人形式進行。

Armani於1934年出生在義大利皮亞琴察，最初就讀醫學院，後因興趣轉向時尚，1950年代後期，他在米蘭百貨公司La Rinascente擔任櫥窗設計，開始接觸服裝領域。1960年代替Nino Cerruti設計男裝時嶄露頭角，最終在1975年創立屬於自己的品牌。自此，「Armani」不只是名字，而是義大利時尚工藝與優雅的代名詞，Armani的設計語言可用「極簡奢華」來概括。他打破西裝厚重僵硬的傳統，推出柔軟、無內襯結構的男士夾克，讓男性展現更自然的體態；這種「去結構化」的理念，也成為時尚史上的重大突破。

1980年代，他為女性設計的「power suit」西裝套裝，成為女性在職場展現自信與權力的象徵。Armani的服裝沒有過多裝飾，卻以俐落線條、沉穩色調，傳達低調卻堅定的力量，他常說：「優雅不在於被注意，而在於被記住。」這句話正是他一生美學哲學的最佳註解。

▲Giorgio Armani與模特兒都會在走秀完進行大合照，為每季畫下完美句點（圖／達志影像／美聯社）

1975年，在已故伴侶Sergio Galeotti的支持與鼓勵下，Giorgio Armani正式創立以自己名字命名的品牌，自此開啟了屬於他的時尚帝國。從影視戲服到舞台表演服裝，他與無數巨星展開合作，逐步奠定國際聲譽。1982年，他更成為繼Christian Dior於1957年之後，第二位登上《時代》雜誌封面的時裝設計師，被譽為20世紀最具影響力的大師之一。

自1970年代創業至今，Armani帝國涵蓋高級訂製、成衣、副線Emporio Armani、香水、配件甚至室內設計，完整建構出獨特的生活方式。他懂得將「義大利優雅」轉化為全球通行的語言，使品牌既保有藝術靈魂，又能在商業上持續壯大，如今Giorgio Armani傳奇一生謝幕，仍深深影響後代，未來該由誰接棒掌舵品牌，還尚未可知，只能待時間說明一切。

▲Giorgio Armani一生雖然結束，但其精神勢必永存大家心中。（圖／達志影像／美聯社）

Giorgio Armani重要大事紀年表：

1934年，出生於義大利皮亞琴察（Piacenza）

1975年，創立同名品牌GIORGIO ARMANI

1980年，「權力套裝」被《美國舞男》李察吉爾穿上爆紅

1982年，成為史上第二位登上《時代》雜誌封面

2005年，推出高級訂製服ARMANI PRIVE

