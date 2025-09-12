風Luxury／積家駿馬錶致敬藝術家徐悲鴻　集結三大工藝迎馬年

▲積家翻轉系列琺瑯腕錶「徐悲鴻」限量版「奔馬圖」款，4,790,000元。（圖／積家提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

工藝錶的精緻與細膩設計總令收藏家著迷，瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）為迎接2026年生肖馬年即將到來，推出三款各限量10只的Reverso Tribute Enamel翻轉系列白金腕錶，運用琺瑯微繪工藝於錶上重現中國現代美術先驅徐悲鴻所繪的駿馬名作，面盤則以大明火琺瑯與手工扭索飾紋裝飾，巧妙結合三大工藝成就藝術錶款。





▲積家翻轉系列琺瑯腕錶「徐悲鴻」限量版「奔馬圖」款的面盤為綠色大明火琺瑯飾以太陽放射狀扭索飾紋。

徐悲鴻被譽為中國現代美術之父，他融合中西藝術理念，突破傳統筆法，開創富有現實主義精神的藝術風格，他筆下駿馬奔騰生動成為經典象徵。積家發表的Reverso Tribute Enamel「徐悲鴻」限量版腕錶系列，由積家Métiers Rares™珍稀工藝工作坊打造，將他每一幅尺幅逾一平方米的著名畫作以微縮形式重現於僅2平方厘米的錶背之上，每只錶款琺瑯微繪均需耗費約80小時完成，工藝難度極高。





▲積家推出三款以藝術家徐悲鴻作品為主題的Reverso Tribute Enamel翻轉系列琺瑯腕錶白金款，迎接即將到來的馬年。

積家Reverso Tribute Enamel「徐悲鴻」限量版腕錶系列中的「奔馬圖」款，靈感源自《六駿圖》，面盤選用松柏綠琺瑯，象徵堅毅與長青，並搭配太陽放射狀扭索紋飾；「雙駿圖」腕錶描繪一黑一白雙馬並駕齊驅，面盤覆以遠山藍半透明琺瑯，同時裝飾大麥種子扭索圖案，營造如中國水墨畫中遠山雲影般的意境；「立馬圖」錶款則呈現靜立不動卻內蘊澎湃力量的駿馬，面盤選用朝霞橘色琺瑯，搭配人字紋扭索飾紋，象徵旭日初升、蓄勢待發。三款限量錶均搭載積家自製822型手動上鍊機芯。

▲積家翻轉系列琺瑯腕錶「徐悲鴻」限量版「立馬圖」款，4,790,000元。





▲積家翻轉系列琺瑯腕錶「徐悲鴻」限量版「雙駿圖」款，4,790,000元。

愛馬仕（Hermès）工藝腕錶則將絲巾平面圖案變成3D立體視覺效果，最新 Slim d’Hermès Faubourg of dreams工藝腕錶以英國自由插畫家Stuart Patience所設計的愛馬仕方巾圖案為主題，將品牌位於福寶大道24號的巴黎總店變成了遨遊於浩瀚宇宙的太空艙，錶款設計採用微型彩繪和鐫刻貼花兩項工藝，不僅採用微繪及藍寶石水晶錶盤的透明特性呈現景深外，中央的駿馬還透過電化學蝕刻在平面金屬板上刻畫出肉眼難見的細微線條渠道結構，由於線條走向都不一樣，因此可以反射來自不同方向的光，創作如同鑽石立體切面般閃爍效果，限量24只。







▲愛馬仕Slim d’Hermès Faubourg of dreams工藝腕錶限量24只。（圖／愛馬仕提供）