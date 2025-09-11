fb ig video search mobile ETtoday

威尼斯影后辛芷蕾是時尚圈寵兒　萬寶龍、香奈兒見證光榮時刻

▲▼辛芷蕾 。（圖／公關照）

▲萬寶龍全球品牌大使辛芷蕾日前出席威尼斯影展，佩戴寶曦系列萬年曆腕錶。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星辛芷蕾以新片《日掛中天》於威尼斯影展抱回最佳女主角大獎，成為第3位獲封威尼斯影后的華人女星，出身貧困的她成功達成夢想，一句「感恩所有」道盡了從低谷到顛峰的心聲。她的才華早已被時尚圈肯定，不僅擔任萬寶龍（Montblanc）全球品牌大使，同時也是香奈兒（CHANEL）品牌大使，她於威尼斯影展的榮耀時刻，都有此兩大品牌相伴。

▲▼辛芷蕾 。（圖／公關照）

▲萬寶龍18K玫瑰金結合精鋼的寶曦系列萬年曆腕錶，747,500元。

辛芷蕾於威尼斯影展宣傳電影《日掛中天》時，身穿咖啡色露肩禮服搭配萬寶龍最新Bohème寶曦系列36毫米萬年曆腕錶的精鋼與18K玫瑰金款，另有18K玫瑰金款式，面盤最大特色是將微型鑽石緊密鑲嵌，並覆以明亮金屬PVD塗層，營造出深灰色、平滑而閃耀的視覺效果，宛如星辰閃耀於夜空之上，四個子錶盤，分別顯示星期、日期、月份、閏年周期與月相，面盤外緣的小時刻度環以「星軌」圖案呈現，靈感取自天文攝影中的星軌影像，也呼應可準確運行至2100年的萬年曆。

▲▼辛芷蕾 。（圖／公關照）

▲辛芷蕾獲封本屆威尼斯影展影后，身穿香奈兒 2025/26 秋冬高級訂製服系列洋裝。（圖／香奈兒提供）

而奪得威尼斯影展最佳女主角獎時，辛芷蕾身上的華服出自香奈兒 2025/26 秋冬高級訂製服系列，她同時搭配香奈兒緞帶主題的RUBAN鑽石耳環與戒指，閃耀設計襯托影后氣勢。

►網壇球王LV配勞力士帥翻　球后閃耀AP全鑽錶

►潤娥《暴君的廚師》開紅盤喜洋洋　戴紅葫蘆耳環好俏麗

ET Fashion

