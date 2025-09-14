CASIO聯手Nissan造拉風錶　冠軍賽車元素入設計

▲EDIFICE與日本汽車品牌Nissan以及旗下賽車車隊NISMO三方聯手打ECB-S10NIS-7A腕錶，10,500元。（圖／EDIFICE提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下EDIFICE「Speed & Intelligence」的品牌精神，長年致力於打造兼具高性能與精密設計的賽車風格腕錶。今年攜手日本汽車品牌Nissan及旗下賽車部門NISMO，共同推出全新聯名錶款ECB-S10NIS-7A，靈感源自NISMO 1984年至1997年間的經典紅、藍、白三色原始Logo，並呼應1992年於戴通納24小時耐力賽中創下歷史性勝利的傳奇賽車Nissan R91CP。

EDIFICE新款聯名錶ECB-S10NIS-7A完美融入賽車元素，面盤上的橢圓形NISMO經典Logo採用夜光塗層，象徵耐力賽夜間賽段中點亮的賽車號碼，而防刮藍寶石水晶鏡面特別印有「SAPPHIRE」字樣，其藍色字體設計致敬Calsonic Skyline R32 GT-R擋風玻璃上的標誌，此外，以紅藍色仿麂皮合成皮革製成的錶帶外側採用飾有紅藍線條的白色真皮材質，源於1980年代賽車服飾，同時印有多款曾搭載NISMO原始Logo的歷代冠軍賽車底盤代碼，錶帶尾端特別加入象徵Nissan R92CP於富士1000公里賽事中使用的「鯉魚旗」設計元素，細節相當講究。





▲EDIFICE ECB-S10NIS-7A腕錶的錶帶印有搭載NISMO原始logo的歷屆冠軍賽車的底盤代碼。

在功能性方面，EDIFICE ECB-S10NIS-7A腕錶搭載Bluetooth®藍牙技術，能與智慧型手機透過專屬App「CASIO WATCHES」同步連結，實現全球時間管理，讓用戶即時掌握世界各地賽事資訊。其他實用功能包括100米防水、雙LED超亮照明、鬧鈴、碼錶等，滿足日常與戶外活動的多元需求。





▲Seiko Prospex Speedtimer X Datsun 240Z聯名錶款SSC957P1限量4000只 36,000元。（圖／Seiko提供）

SEIKO則以1970年代初期支持的Datsun 240Z賽車為靈感，推出三款Speedtimer限量聯名腕錶，Datsun 240Z曾在日本與北美市場掀起熱潮，1971年印有SEIKO標誌、編號11的Datsun 240Z勇奪有「全球最艱難賽事」之稱的東非越野拉力賽總冠軍。此次三款聯名錶中的SSC957P1腕錶，搭載太陽能V192計時機芯，面盤上方有正字體的Datsun標誌，內環的方格旗風格刻度展現賽車風格，錶帶中央錶節採用黑色硬質塗層則完美呼應Datsun 240Z的賽車引擎蓋設計。

