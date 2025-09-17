摩納哥王妃全套Armani致敬已故大師　配25萬珍珠耳環優雅大氣

▲夏琳王妃出席《It’s A Dog’s Life Monaco》新書發表會。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥夏琳王妃過去因面容憂鬱被稱為「冰山王妃」，但近幾年她積極參與公開活動、做慈善，逐漸展開笑顏。近日她出席《It’s A Dog’s Life Monaco》新書發表會，書中收錄作家兼攝影師Jessica Fry在摩納哥拍攝的毛小孩照片，也包括王室成員與他們的狗寶貝一起入鏡，讓王妃開心極了，現場仔細端詳每張可愛照片。





▲夏琳王妃穿Giorgio Armani緞面褲裝搭配TASAKI珍珠耳環優雅亮相。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

夏琳王妃當天身穿已故義大利服裝設計師Giorgio Armani的緞面襯衫與長褲亮相，襯衫左肩飾有一個小巧的立體剪裁裝飾細節，增添了別緻感，她並繫上了長流蘇的「Sautage Sash Belt」，讓整體造型更具動感。她向9月4日辭世的Giorgio Armani致敬之意不言可喻，雙方交情深厚，她於2011年結婚時所穿的白紗就是出自Armani之手。





▲夏琳王妃佩戴的TASAKI chants signature系列大尺寸耳環，250,000元。（圖／TASAKI提供）

身穿Giorgio Armani緞面褲裝的夏琳王妃，除了服裝散發迷人光澤，她也搭配日本珠寶品牌TASAKI約250,000元的chants signature系列大尺寸耳環增添亮點，此款18K櫻花金耳環呈現流暢花卉線條，內圈點綴珍珠，風格大氣。

