「大馬最美千金」帶逾500萬愛馬仕包遊歐　夢幻柏金包現蹤

▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴與家人在歐洲旅遊，帶著小巧的Loro Piana包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

正懷著第三胎的「大馬最美千金」陳雪鈴，近日與同樣出身豪門的老公Faliq Nasimuddin帶著一雙兒女到歐洲旅遊，從英國一路玩到法國、奧地利，她不僅是活力滿點的孕媽咪，也是時尚穿搭高手，此行她特別集合今年夏天她最愛的包款，一款是貴婦圈爆紅的Loro Piana包，其他4款全是愛馬仕（HERMÈS），包括在國際拍賣會上身價突破500萬元的珍罕Faubourg柏金包「雪」。

▲▼ Hermes 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴集合夏季最喜歡的包款，除了左邊的Loro Piana包，其他都是愛馬仕包款。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴回顧今年夏天的愛包，帶有濃厚度假風情的藤編包是她的心頭好，此次歐洲旅行帶著Loro Piana與愛馬仕Birkin Picnic 25條紋圖案的柳條包同行，而愛馬仕好收納的Garden Party則是實用之選，方便她裝多一些東西時肩背。

▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴曬出愛馬仕Birkin Picinic 25條紋包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

此次歐洲行陳雪鈴也帶上身價數百萬元的愛馬仕鱷魚皮柏金包，一款是充滿夏日氣息的綠色鱷魚皮柏金包，另一款是許多藏家的夢幻逸品Faubourg柏金包「雪」，小房子造型的包款致敬愛馬仕Faubourg總店，以啞光冰川白色短吻鱷皮拼白色TOGO小牛皮、霧藍色山羊皮、白色、經典橘色及粉筆白色SWIFT小牛皮打造，包身正面縫三個櫥窗上方有橘色的簷篷，相當吸睛。

▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴收藏拍賣行情超過500萬元的愛馬仕Faubourg柏金包「雪」。（圖／翻攝chrystan_x IG）

►Lisa入手愛馬仕夢幻包　總店造型柏金包身價逾500萬

►卡蒂B愛馬仕柏金包多到擺滿地　浮誇穿搭一次戴10個卡地亞手環

陳雪鈴, Hermes, 愛馬仕, Loro Piana

