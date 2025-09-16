「黑寡婦」搖曳De Beers長耳環　絕配黃色Prada禮服優雅大氣

▲史嘉蕾喬韓森穿Prada黃色禮服搭配De Beers珠寶出席艾美獎優雅大氣。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

白鑽是公認最好搭配各種色調服裝的珠寶，若想做一些改變換挑戰彩色寶石，選擇與服裝色系相呼應的款式最完美。剛落幕的77屆艾美獎頒獎典禮中，演出《白蓮花大飯店》第三季的「黑寡婦」女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）與BLACKPINK成員Lisa正是最佳範本。





▲史嘉蕾喬韓森佩戴的De BeersTalisman 高級珠寶雞尾酒鑽石耳環，2,890,000元。

史嘉蕾喬韓森於艾美獎當天選穿代言品牌Prada的黃色平口禮服，搭配De Beers標誌性鑽石原石設計的 Talisman 系列高級珠寶18K黃金鑽石雞尾酒耳環，垂墜的長型設計巧妙結合黃色鑽石原石與密釘微鑲白鑽，無論是寶石切割或色調都形成強烈對比，她同時戴上總重逾11克拉的 Old Bond Street 高級珠寶梨形切割鑽石戒指，展現優雅大氣風格。





▲寶格麗全球代言人Lisa出席艾美獎，以粉紅禮服搭配寶格麗粉紅色系的Serpenti Tangerine珠寶相呼應。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲寶格麗Serpenti Tangerine錳鋁榴石、粉色剛玉與鑽石手環。

向來勇於挑戰不同風格的Lisa，穿著洛杉磯品牌Lever Couture的粉紅色高訂禮服，配上代言品牌寶格麗（BVLGARI）Serpenti Tangerine頂級錳鋁榴石、彩色剛玉與鑽石項鍊與同系列的耳環、手環、戒指，珠寶的粉色調恰好呼應甜美風格禮服，成功吸睛。

