fb ig video search mobile ETtoday

「黑寡婦」搖曳De Beers長耳環　絕配黃色Prada禮服優雅大氣

>

▲▼De Beers ＢＶＬＧＡＲＩ 。（圖/公關照）

▲史嘉蕾喬韓森穿Prada黃色禮服搭配De Beers珠寶出席艾美獎優雅大氣。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

白鑽是公認最好搭配各種色調服裝的珠寶，若想做一些改變換挑戰彩色寶石，選擇與服裝色系相呼應的款式最完美。剛落幕的77屆艾美獎頒獎典禮中，演出《白蓮花大飯店》第三季的「黑寡婦」女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）與BLACKPINK成員Lisa正是最佳範本。

▲▼De Beers ＢＶＬＧＡＲＩ 。（圖/公關照）

▲史嘉蕾喬韓森佩戴的De BeersTalisman 高級珠寶雞尾酒鑽石耳環，2,890,000元。

史嘉蕾喬韓森於艾美獎當天選穿代言品牌Prada的黃色平口禮服，搭配De Beers標誌性鑽石原石設計的 Talisman 系列高級珠寶18K黃金鑽石雞尾酒耳環，垂墜的長型設計巧妙結合黃色鑽石原石與密釘微鑲白鑽，無論是寶石切割或色調都形成強烈對比，她同時戴上總重逾11克拉的 Old Bond Street 高級珠寶梨形切割鑽石戒指，展現優雅大氣風格。

▲▼De Beers ＢＶＬＧＡＲＩ 。（圖/公關照）

▲寶格麗全球代言人Lisa出席艾美獎，以粉紅禮服搭配寶格麗粉紅色系的Serpenti Tangerine珠寶相呼應。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼De Beers ＢＶＬＧＡＲＩ 。（圖/公關照）

▲寶格麗Serpenti Tangerine錳鋁榴石、粉色剛玉與鑽石手環。

向來勇於挑戰不同風格的Lisa，穿著洛杉磯品牌Lever Couture的粉紅色高訂禮服，配上代言品牌寶格麗（BVLGARI）Serpenti Tangerine頂級錳鋁榴石、彩色剛玉與鑽石項鍊與同系列的耳環、手環、戒指，珠寶的粉色調恰好呼應甜美風格禮服，成功吸睛。
 

►Jennie喝水也要時尚　設計水杯掛卡哇伊水豚吊飾

►Lisa首登艾美獎紅毯變夢幻公主超仙！小天后賽琳娜LV訂製禮服氣勢十足

關鍵字：

黑寡婦史嘉蕾喬韓森, Prada, De Beers, Lisa, BVLGARI, 寶格麗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方

愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方

感情背叛有跡可循？易出軌「5種人格特質」早該發現端倪

感情背叛有跡可循？易出軌「5種人格特質」早該發現端倪

8款換季短髮推薦！短髮中短髮趨勢一次看　自然捲、過渡期也好整理

8款換季短髮推薦！短髮中短髮趨勢一次看　自然捲、過渡期也好整理

為什麼越老越沒朋友？生活重心、價值觀改變　都是漸行漸遠關鍵 用眼過度霧茫茫？5款「護眼食物」多吃　藍莓、鮭魚都上榜 星巴克9／17推「大杯以上買一送一」　85度C同天有黑糖珍珠第二杯半價 《天作之合》10清醒金句：婚姻本來就是一場生意交易，一直都是 最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折 戀愛長跑感情越來越淡？3方法找回最初的悸動 蔡依林歡度45歲生日　暖謝粉絲極致應援讓她無比受寵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面