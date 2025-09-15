Lisa首登艾美獎紅毯變夢幻公主超仙！小天后賽琳娜LV訂製禮服氣勢十足

記者鮑璿安／綜合報導

第77屆艾美獎（The 77th Primetime Emmy Awards）於9月14日於洛杉磯隆重登場，除了是美國電視界的年度盛典，紅毯上眾星雲集，時尚造型也成為新戰場，韓星Lisa以《白蓮花大飯店》第三季成功轉型為演員，今年首度踏上艾美獎紅毯便引爆話題，身穿夢幻粉紅高級訂製禮服登場，完美詮釋甜美與霸氣兼具的紅毯女神。

Lisa此次選穿來自洛杉磯品牌Lever Couture的高訂禮服，由烏克蘭設計師Lessja Verlingieri操刀打造，禮服以粉嫩薄紗堆疊出立體波浪輪廓，從胸口一路延伸至裙襬，宛如雲霧般輕盈飄逸，側開高衩設計更大秀筆直美腿，裙襬尾端鋪展如水波流瀉，性感指數破表。她搭配同色系閃耀高跟鞋與寶格麗鑽石項鍊耳環組，整體造型柔中帶剛，既有偶像光芒，也展現女演員的時尚成熟度。





▲美國甜心Selena Gomez則以一襲搶眼的Louis Vuitton火紅高領禮服走上紅毯 。（圖／路透）



美國甜心賽琳娜戈梅茲Selena Gomez則以一襲搶眼的火紅高領禮服走上紅毯，由Louis Vuitton訂製而成。簡潔剪裁中藏著巧思，高領斜肩設計巧妙露出鎖骨，拉長頸部線條展現優雅氣勢。垂墜式長裙襬自然拖曳，讓她的每個步伐都充滿自信與從容。她選擇將頭髮向後梳起，搭配簡潔的耳環與戒指，整體造型俐落且充滿力量。