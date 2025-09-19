「大馬最美千金」秀愛馬仕珍罕娃娃包　手腕閃耀195萬鑽錶

▲陳雪鈴孕期邁入27周，穿愛馬仕洋裝搭配Birkin Picnic 25條紋包當最美孕媽咪。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

孕期邁入第27周的「大馬最美千金」陳雪鈴，近日與同樣出身豪門的老公Faliq Nasimuddin帶著長女與長子一路從英國玩到法國、奧地利，她的時尚行頭也天天有新意，繼日前曬出夏季最愛的5款名牌包後，又曬出（HERMÈS）深受藏家喜愛的Quelle Idole Kelly Doll娃娃包，手腕上則閃耀195萬元的卡地亞（Cartier）鑽錶，貴氣遊歐洲。





▲陳雪鈴戴卡地亞Baignoire鑽錶，1,950,000元。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴身穿愛馬仕印花洋裝搭配的卡地亞Baignoire鑽錶，源自1912年的設計，因其獨特的橢圓形錶殼而取名為Baignoire，她選擇18K白金迷你款，錶殼鑲嵌總重約1.91克拉171顆圓形明亮式切割鑽石，手環則鑲有380顆約3.11克拉美鑽，是一款兼具時計功能的華麗手環。





▲陳雪鈴遊歐洲帶著愛馬仕深受歡迎的Quelle Idole Kelly Doll包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

此次歐洲行陳雪鈴還帶了不少愛馬仕包，包括身價數百萬元的鱷魚皮柏金包、以品牌巴黎總店為設計靈感的Faubourg柏金包「雪」，以及愛馬仕最卡哇伊的Quelle Idole Kelly Doll娃娃包，2000年愛馬仕時任總裁 Jean-Louis Dumas 設計有著眼睛、鼻子、嘴巴、小手與小腳的娃娃包，逗趣模樣深受藏家追捧，身為資深藏家的陳雪鈴沒錯過，旅行秀出她的灰色款娃娃包。

