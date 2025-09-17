「國民姐夫」AKIRA寬褲配長鍊好瀟灑　山下智久貴公子風格吸睛

▲寶格麗日本品牌大使山下智久穿黑色正裝出席東京國立新美術館 BVLGARI KALEIDOS展覽開幕晚宴。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）於東京國立新美術館舉辦「BVLGARI KALEIDOS – 寶格麗萬花筒：色彩、文化與工藝」典藏回顧展，是品牌迄今在日本規模最為盛大的展覽，品牌特別舉辦晚宴揭幕，邀請高円宮妃久子殿下、東京都知事小池百合子、寶格麗南韓品牌大使金智媛、張員瑛與日本品牌大使森星、山下智久參加，林志玲老公「國民姐夫」、EXILE放浪兄弟成員 AKIRA也現身，以黑色寬褲造型搭配頂級珠寶懷錶，相當瀟灑。





▲林志玲老公AKIRA搭配寶格麗頂級珠寶懷錶帥氣有型。

擔任寶格麗日本品牌大使多年的山下智久，當晚以黑色正裝亮相，別上Pigna Roma以及Garden of Colors兩款彩色寶石與鑽石胸針，再戴上Octo Roma神秘錶，流露貴公子氣息；而剛成為寶格麗大使的南韓女子團體 IVE 成員張員瑛，則以白色平口禮服搭配Serpenti祖母綠項鍊，優雅迷人。





▲寶格麗南韓品牌大使張員瑛穿白色禮服搭Serpenti祖母綠項鍊亮相。

21歲的張員瑛時尚風格多變，她同時是TOMMY HILFIGER 旗下品牌 TOMMY JEANS 的大使，是2025 秋季形象廣告女主角，演繹薄荷綠學院 T 恤搭配寬鬆牛仔褲、黑白相間的大學夾克搭配深灰色牛仔褲，以及短版燈芯絨羽絨衣搭配淺色水洗牛仔褲等休閒服飾，展現青春洋溢的一面。





▲TOMMY JEANS品牌大使張員瑛拍攝品牌2025秋季形象廣告。（圖／ TOMMY JEANS 提供，以下同）