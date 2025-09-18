fb ig video search mobile ETtoday

孫藝真解放事業線　粉紅禮服性感又甜美

▲▼孫藝真 。（圖／CFP）

▲孫藝真（右二）與導演朴贊郁（右一）以及《徵人啟弒》演員一同步上釜山影展紅毯。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星孫藝真演出名導朴贊郁執導的新片《徵人啟弒》受到矚目，昨（17日）她與導演、同劇演員一同出席第30屆釜山影展，身穿細肩帶低胸粉紅禮服的她，難得大露事業線，性感又甜美的造型贏得好評，「孫仙」輕鬆收下紅毯第一美封號。

▲▼ 孫藝真 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲孫藝真穿著Alexander McQueen粉紅禮服甜美可人。（圖／翻攝yejinhand IG）

孫藝真與玄彬婚姻幸福，升格當媽媽後她不忘保有自己的時間，積極健身保持最佳狀態，她在釜山影展上選穿英國品牌Alexander McQueen粉紅色低胸禮服，大秀緊實身材，她同時搭配法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）Animaux動物系列則推出Hopi蜂鳥主題耳環與戒指，小巧的蜂鳥停駐在粉色摩根石上，完美呼應她的禮服色調。

▲▼ 孫藝真 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲孫藝真對著Hello Kitty鏡子比YA，模樣可愛。（圖／翻攝yejinhand IG）

在紅毯上孫藝真是女神級人物，私下其實帶有少女心，她在後台梳妝時拿著Hello Kitty鏡子自覽，還對著鏡子比出YA的手勢，模樣可愛俏皮。

▲▼ 孫藝真 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲孫藝真搭配Boucheron Animaux動物系列Hopi蜂鳥耳環，2,430,000元。（圖／翻攝yejinhand IG）

ET Fashion

