fb ig video search mobile ETtoday

岩手山晨光美景躍上錶面　Grand Seiko計時碼錶內外兼具

>

▲▼ GS 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko由Evolution 9 Style打造的全新機械計時碼錶SLGC006。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Grand Seiko再度從自然景致獲得啟發，發揚「The Nature of Time」理念，由Evolution 9 Style系列精心打造全新機械計時碼錶SLGC006，呈現靈感來自日本東北地區的代表性火山岩手山的精緻面盤，銅粉色調面盤搭配放射狀紋理設計，宛如岩手山在晨光中所呈現出的壯麗景色，細膩詮釋自然與工藝的交匯之美。

▲▼ GS 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko計時碼錶SLGC006面盤的紋理靈感源自日本岩手山。

岩手山矗立於Grand Seiko雫石高級工坊附近，其崎嶇山勢與熔岩流痕跡，形塑出獨特地貌，也成為Grand Seiko SLGC006面盤設計的靈感來源，紋理自錶盤中心向外延展，仿若自高空俯瞰岩手山稜線，品牌同時重視各項功能的易讀性，透過縮短指針、時標與錶盤之間的距離讓各功能清晰易辨；內載Tentagraph 9SC5高振頻自動計時機芯，具72小時動力儲存。

▲▼ GS 。（圖／公關照）

▲蕭邦Alpine Eagle XL Chrono飛返計時腕錶，750,000元。（圖／蕭邦提供）

蕭邦（Chopard）熱門運動錶Alpine Eagle系列也是對自然與工藝的雙重致敬，設計靈感源自阿爾卑斯山與雄鷹銳利堅定之眼，於面盤展現獨特刻紋，新作Alpine Eagle XL Chrono飛返計時腕錶承襲經典特色，搭配橡膠錶帶展現休閒風格；搭載Chopard自製03.05-C自動機芯，具備飛返功能、導柱輪與垂直離合系統，是少數擁有三項專利的高性能計時機芯之一，獲瑞士天文台COSC認證，內外兼具。

►色情兔衝錶上海灘　Franck Muller讓人臉紅心跳

►ZENITH聯名瑞士家具推亮色限量錶　附贈錶櫃超美

關鍵字：

Grand Seiko, Chopard, 蕭邦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

瑪格羅比馬甲裝雙峰呼之欲出　真人版芭比辣翻

瑪格羅比馬甲裝雙峰呼之欲出　真人版芭比辣翻

摩納哥王妃全套Armani致敬已故大師　配25萬珍珠耳環優雅大氣

摩納哥王妃全套Armani致敬已故大師　配25萬珍珠耳環優雅大氣

「大馬最美千金」帶逾500萬愛馬仕包遊歐　夢幻柏金包現蹤

「大馬最美千金」帶逾500萬愛馬仕包遊歐　夢幻柏金包現蹤

「黑寡婦」搖曳De Beers長耳環　絕配黃色Prada禮服優雅大氣 Jennie喝水也要時尚　設計水杯掛卡哇伊水豚吊飾 CASIO聯手Nissan造拉風錶　冠軍賽車元素入設計 瑪格羅比透視裝火辣曲線畢露　完美造型致敬Giorgio Armani 日久生情「容易從摯友變情人」星座Top 3 ！第一名長跑型伴侶最慢熱　 星巴克今推限定「大杯以上買一送一」　85度C黑糖珍珠第二杯半價 「大馬最美千金」帶逾500萬愛馬仕包遊歐　夢幻柏金包現蹤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面