岩手山晨光美景躍上錶面　Grand Seiko計時碼錶內外兼具

▲Grand Seiko由Evolution 9 Style打造的全新機械計時碼錶SLGC006。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Grand Seiko再度從自然景致獲得啟發，發揚「The Nature of Time」理念，由Evolution 9 Style系列精心打造全新機械計時碼錶SLGC006，呈現靈感來自日本東北地區的代表性火山岩手山的精緻面盤，銅粉色調面盤搭配放射狀紋理設計，宛如岩手山在晨光中所呈現出的壯麗景色，細膩詮釋自然與工藝的交匯之美。





▲Grand Seiko計時碼錶SLGC006面盤的紋理靈感源自日本岩手山。

岩手山矗立於Grand Seiko雫石高級工坊附近，其崎嶇山勢與熔岩流痕跡，形塑出獨特地貌，也成為Grand Seiko SLGC006面盤設計的靈感來源，紋理自錶盤中心向外延展，仿若自高空俯瞰岩手山稜線，品牌同時重視各項功能的易讀性，透過縮短指針、時標與錶盤之間的距離讓各功能清晰易辨；內載Tentagraph 9SC5高振頻自動計時機芯，具72小時動力儲存。





▲蕭邦Alpine Eagle XL Chrono飛返計時腕錶，750,000元。（圖／蕭邦提供）

蕭邦（Chopard）熱門運動錶Alpine Eagle系列也是對自然與工藝的雙重致敬，設計靈感源自阿爾卑斯山與雄鷹銳利堅定之眼，於面盤展現獨特刻紋，新作Alpine Eagle XL Chrono飛返計時腕錶承襲經典特色，搭配橡膠錶帶展現休閒風格；搭載Chopard自製03.05-C自動機芯，具備飛返功能、導柱輪與垂直離合系統，是少數擁有三項專利的高性能計時機芯之一，獲瑞士天文台COSC認證，內外兼具。

