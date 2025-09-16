色情兔衝錶上海灘　Franck Muller讓人臉紅心跳

▲#FR2NCK MULLER Vanguard Beach熱浪紅限量腕錶，428,000元。（圖／Franck Muller提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶FRANCK MULLER 繼2023與日本潮流品牌#FR2聯名合作獲得熱烈迴響後，今年再度攜手，推出3款聯名#FR2NCK MULLER Vanguard Beach限量版腕錶，標誌性的「Fxxking Rabbits」兔子圖騰躍上面盤，場景改為充滿熱情氣氛的海灘，2時位置設有象徵太陽的日期窗，7時方向則呈現躺臥於陽傘下的「度假兔」、騎乘衝浪板的「衝浪兔」，或穿梭於叢林間的「叢林兔」，成雙成對的兔子親密接觸圖案讓人臉紅心跳，錶帶上裝飾#FR2日文漢字名稱「頭狂色情兔」點出了設計主題。





▲#FR2NCK MULLER Vanguard Beach衝浪藍限量腕錶，428,000元。

#FR2NCK MULLER Vanguard Beach限量版腕錶共有「熱浪紅」、「衝浪藍」與「熱帶綠」3種配色，各限量300 只，錶殼以玻璃纖維複合材質製成，具高飽和色彩、輕盈且堅固等特性；而白色尼龍錶帶也有亮點，除了飾以#FR2日文漢字名稱「頭狂色情兔」，還點綴呼應面盤設計的椰子、海灘球、泳褲等圖案，相當俏皮。搭載品牌自製MVT 2536-SCDT2H 自動上鍊機芯，為亞太區限定錶款。





▲#FR2NCK MULLER Vanguard Beach熱帶綠限量腕錶，428,000元。

Parmigiani Fleurier則與專營獨立製錶品牌的SHH TAIWAN合作，為台灣收藏家量身打造全球僅限8只TORIC PETITE SECONDE小秒針柔霧紫Soft Violet限量腕錶，紫色在東方文化中，被視為高貴、神秘與智慧的象徵，因此品牌獨家設計柔霧紫 Soft Violet 錶盤，搭配950鉑金打造 40.6mm 錶殼，以及經典滾花錶圈與藍寶石鏡面，搭載自製 PF780手動上鍊機芯，為台灣收藏家呈現優雅限定錶。





▲限量8只的Parmigiani Fleurier TORIC PETITE SECONDE SHH TAIWAN限定版，1,960,000元。（圖／SHH提供）