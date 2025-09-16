fb ig video search mobile ETtoday

色情兔衝錶上海灘　Franck Muller讓人臉紅心跳

>

▲▼ Franck Muller,Parmigiani 。（圖／公關照）

▲#FR2NCK MULLER Vanguard Beach熱浪紅限量腕錶，428,000元。（圖／Franck Muller提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶FRANCK MULLER 繼2023與日本潮流品牌#FR2聯名合作獲得熱烈迴響後，今年再度攜手，推出3款聯名#FR2NCK MULLER Vanguard Beach限量版腕錶，標誌性的「Fxxking Rabbits」兔子圖騰躍上面盤，場景改為充滿熱情氣氛的海灘，2時位置設有象徵太陽的日期窗，7時方向則呈現躺臥於陽傘下的「度假兔」、騎乘衝浪板的「衝浪兔」，或穿梭於叢林間的「叢林兔」，成雙成對的兔子親密接觸圖案讓人臉紅心跳，錶帶上裝飾#FR2日文漢字名稱「頭狂色情兔」點出了設計主題。

▲▼ Franck Muller,Parmigiani 。（圖／公關照）

▲#FR2NCK MULLER Vanguard Beach衝浪藍限量腕錶，428,000元。

#FR2NCK MULLER Vanguard Beach限量版腕錶共有「熱浪紅」、「衝浪藍」與「熱帶綠」3種配色，各限量300 只，錶殼以玻璃纖維複合材質製成，具高飽和色彩、輕盈且堅固等特性；而白色尼龍錶帶也有亮點，除了飾以#FR2日文漢字名稱「頭狂色情兔」，還點綴呼應面盤設計的椰子、海灘球、泳褲等圖案，相當俏皮。搭載品牌自製MVT 2536-SCDT2H 自動上鍊機芯，為亞太區限定錶款。

▲▼ Franck Muller,Parmigiani 。（圖／公關照）

▲#FR2NCK MULLER Vanguard Beach熱帶綠限量腕錶，428,000元。

Parmigiani Fleurier則與專營獨立製錶品牌的SHH TAIWAN合作，為台灣收藏家量身打造全球僅限8只TORIC PETITE SECONDE小秒針柔霧紫Soft Violet限量腕錶，紫色在東方文化中，被視為高貴、神秘與智慧的象徵，因此品牌獨家設計柔霧紫 Soft Violet 錶盤，搭配950鉑金打造 40.6mm 錶殼，以及經典滾花錶圈與藍寶石鏡面，搭載自製 PF780手動上鍊機芯，為台灣收藏家呈現優雅限定錶。

▲▼ Franck Muller,Parmigiani 。（圖／公關照）

▲限量8只的Parmigiani Fleurier TORIC PETITE SECONDE SHH TAIWAN限定版，1,960,000元。（圖／SHH提供）

►網壇球王LV配勞力士帥翻　球后閃耀AP全鑽錶

►李奧納多勞力士特別版上手羨煞錶迷　絕配Dior紳士造型

關鍵字：

Franck Muller, Parmigiani

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

Jennie喝水也要時尚　設計水杯掛卡哇伊水豚吊飾

Jennie喝水也要時尚　設計水杯掛卡哇伊水豚吊飾

CASIO聯手Nissan造拉風錶　冠軍賽車元素入設計

CASIO聯手Nissan造拉風錶　冠軍賽車元素入設計

瑪格羅比透視裝火辣曲線畢露　完美造型致敬Giorgio Armani

瑪格羅比透視裝火辣曲線畢露　完美造型致敬Giorgio Armani

風Luxury／積家駿馬錶致敬藝術家徐悲鴻　集結三大工藝迎馬年 舒淇當導演造型好帥　巧搭葫蘆珠寶更時髦 維密超模艾莎被Tiffany巨鑽套牢　甜曬千萬戒 陳漢典獻卡地亞鑽戒套牢Lulu　1克拉頂級款上看150萬 CITIZEN海洋色女錶點綴鑽石泡泡　光動能設計喚起保育心 汶萊王子妃富貴姊妹淘聚會　出動LV頂規鱷魚皮包 李奧納多勞力士特別版上手羨煞錶迷　絕配Dior紳士造型

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面