fb ig video search mobile ETtoday

ZENITH聯名瑞士家具推亮色限量錶　附贈錶櫃超美

>

▲▼ZENITH,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲ZENITH DEFY計時腕錶USM限量款共推出4色，單只396,700元。（圖／ZENITH提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶ZENITH（真力時）與瑞士模組化家具設計經典品牌USM首度跨界合作，推出DEFY計時腕錶USM限量膠囊系列，共推出四款USM標誌性色彩錶款：USM Green（綠色）、Pure Orange（純橙色）、Golden Yellow（金黃色）與Gentian Blue（龍膽藍），各限量60只，更令人心動是隨錶附贈ZENITH專屬訂製USM Haller模組化錶櫃，內外裝的亮眼色彩來自於四款錶的面盤色調，即日起於寶鴻堂鐘表台北旗艦店展出。

▲▼ZENITH,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲ZENITH與USM Haller訂製錶盒隨限量錶附贈。

今年歡慶160周年的ZENITH，從辦公室的USM辦公櫃獲得靈感，何不找同樣於19世紀末誕生、同樣來自瑞士的家具品牌USM跨界合作，激發出新火花？細究雙方歷史，都在1960年代立下里程碑， USM於1965年推出專利模組化系統USM Haller，成為現代家具設計經典；而ZENITH則於1969年發表El Primero，是全球首款高振頻自動計時機芯，至今仍是業界標竿。

▲▼ZENITH,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲ZENITH DEFY計時腕錶USM限量款的USM Haller訂製錶盒細節。

▲▼ZENITH,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲ZENITH DEFY計時腕錶USM限量款金黃色款。

DEFY計時腕錶USM限量系列以ZENITH經典DEFY系列為基礎，搭載傳奇El Primero 400機芯，外型則是直徑37.3毫米的不鏽鋼八邊形錶殼與十四邊形錶圈，搭配復古幫浦式計時按鈕與梯形錶鍊致敬1969年原創錶款，4款亮眼色調面盤均搭配同心圓紋理裝飾的銀色小錶盤，並呼應USM家具標誌性的鍍鉻元素與結構美感，計時秒針尾端更巧妙融入USM Haller系統的球型連接節點設計，並覆以SuperLuminova夜光塗料。購買單只限量錶即附專屬訂製的USM錶櫃，可收納12只錶。

▲▼ZENITH,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲韓團Stray Kids成員Han戴TAG Heuer Carrera 計時腕錶藍面七珠鍊帶款。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

運動風的計時碼錶設計活潑，深受年輕世代喜愛，南韓人氣男團Stray Kids 成員 Han（韓知城），日前便以全黑西裝造型搭配TAG Heuer（泰格豪雅） Carrera 計時腕錶藍面七珠鍊帶款，優雅外型結合現代運動風格，搭載品牌 TH20-00 自動上鍊機芯，具80小時動力儲存，是一款正裝或休閒時刻都好搭配的錶款。

▲▼ZENITH,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera 計時腕錶藍面七珠鍊帶款，227,100元。

►李奧納多勞力士特別版上手羨煞錶迷　絕配Dior紳士造型

►威尼斯影后辛芷蕾是時尚圈寵兒　萬寶龍、香奈兒見證光榮時刻

關鍵字：

ZENITH

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

Jennie喝水也要時尚　設計水杯掛卡哇伊水豚吊飾

Jennie喝水也要時尚　設計水杯掛卡哇伊水豚吊飾

CASIO聯手Nissan造拉風錶　冠軍賽車元素入設計

CASIO聯手Nissan造拉風錶　冠軍賽車元素入設計

瑪格羅比透視裝火辣曲線畢露　完美造型致敬Giorgio Armani

瑪格羅比透視裝火辣曲線畢露　完美造型致敬Giorgio Armani

風Luxury／積家駿馬錶致敬藝術家徐悲鴻　集結三大工藝迎馬年 舒淇當導演造型好帥　巧搭葫蘆珠寶更時髦 維密超模艾莎被Tiffany巨鑽套牢　甜曬千萬戒 陳漢典獻卡地亞鑽戒套牢Lulu　1克拉頂級款上看150萬 CITIZEN海洋色女錶點綴鑽石泡泡　光動能設計喚起保育心 愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方 感情背叛有跡可循？易出軌「5種人格特質」早該發現端倪

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面