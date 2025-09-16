ZENITH聯名瑞士家具推亮色限量錶　附贈錶櫃超美

▲ZENITH DEFY計時腕錶USM限量款共推出4色，單只396,700元。（圖／ZENITH提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶ZENITH（真力時）與瑞士模組化家具設計經典品牌USM首度跨界合作，推出DEFY計時腕錶USM限量膠囊系列，共推出四款USM標誌性色彩錶款：USM Green（綠色）、Pure Orange（純橙色）、Golden Yellow（金黃色）與Gentian Blue（龍膽藍），各限量60只，更令人心動是隨錶附贈ZENITH專屬訂製USM Haller模組化錶櫃，內外裝的亮眼色彩來自於四款錶的面盤色調，即日起於寶鴻堂鐘表台北旗艦店展出。





▲ZENITH與USM Haller訂製錶盒隨限量錶附贈。

今年歡慶160周年的ZENITH，從辦公室的USM辦公櫃獲得靈感，何不找同樣於19世紀末誕生、同樣來自瑞士的家具品牌USM跨界合作，激發出新火花？細究雙方歷史，都在1960年代立下里程碑， USM於1965年推出專利模組化系統USM Haller，成為現代家具設計經典；而ZENITH則於1969年發表El Primero，是全球首款高振頻自動計時機芯，至今仍是業界標竿。





▲ZENITH DEFY計時腕錶USM限量款的USM Haller訂製錶盒細節。





▲ZENITH DEFY計時腕錶USM限量款金黃色款。

DEFY計時腕錶USM限量系列以ZENITH經典DEFY系列為基礎，搭載傳奇El Primero 400機芯，外型則是直徑37.3毫米的不鏽鋼八邊形錶殼與十四邊形錶圈，搭配復古幫浦式計時按鈕與梯形錶鍊致敬1969年原創錶款，4款亮眼色調面盤均搭配同心圓紋理裝飾的銀色小錶盤，並呼應USM家具標誌性的鍍鉻元素與結構美感，計時秒針尾端更巧妙融入USM Haller系統的球型連接節點設計，並覆以SuperLuminova夜光塗料。購買單只限量錶即附專屬訂製的USM錶櫃，可收納12只錶。

▲韓團Stray Kids成員Han戴TAG Heuer Carrera 計時腕錶藍面七珠鍊帶款。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

運動風的計時碼錶設計活潑，深受年輕世代喜愛，南韓人氣男團Stray Kids 成員 Han（韓知城），日前便以全黑西裝造型搭配TAG Heuer（泰格豪雅） Carrera 計時腕錶藍面七珠鍊帶款，優雅外型結合現代運動風格，搭載品牌 TH20-00 自動上鍊機芯，具80小時動力儲存，是一款正裝或休閒時刻都好搭配的錶款。





▲TAG Heuer Carrera 計時腕錶藍面七珠鍊帶款，227,100元。

