凱特王妃穿訂製新衣接待川普夫婦　蕾絲禮服配鑽石冠冕好夢幻

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃（右）穿英國禮服品牌Phillipa Lepley Couture蕾絲禮服出席國宴。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

美國總統川普夫婦16至18日期間訪問英國，英國王儲威廉夫婦親自接機，17日晚間英國國王查爾斯三世親自主持國宴歡迎川普夫婦，凱特王妃在此隆重場合的穿搭再次成為焦點，她於國宴上穿著英國禮服品牌Phillipa Lepley Couture蕾絲禮服搭配瑪麗王太后傳承的鑽石冠冕，優雅迷人，美國第一夫人梅蘭妮亞則穿Carolina Herrera黃色露肩禮服並繫上紫色腰帶，一如既往俐落大氣。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲英國國王查爾斯三世（左二）與王后卡蜜拉（左一）主持國宴，接待美國總統川普夫婦。（圖／路透社）

川普夫婦到英國進行國是訪問，獲得英國高規格接待，王儲威廉與凱特王妃親自到停機坪接機，時尚指標人物凱特王妃穿著全新訂製的酒紅色Emilia Wickstead裙裝與同色系蝴蝶結帽子，手拎香奈兒（CHANEL）小牛皮手提包，而美國第一夫人梅蘭妮亞在此外交場合選穿Dior套裝搭配寬緣帽子，成為全場焦點。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲美國總統川普夫婦抵達英國，王儲威廉夫婦親自接機。（圖／路透社）

珠寶配件在此正式場合也有特殊含義，凱特王妃除了佩戴今年首次亮相的紅寶石與鑽石垂墜耳環，她還別上成為威爾斯王妃時獲贈的「威爾斯親王羽毛胸針」，此徽章自14世紀以來一直與該頭銜相連。最早是1863年送給亞歷山德拉公主（後來的王后）與威爾斯親王（後來的愛德華七世）結婚時的禮物，徽章中央是從王冠中綻放出的三根鴕鳥羽毛，環繞著18顆鑽石與綠寶石，並有威爾斯親王的座右銘「Ich Dien」（意為「我服務」）的卷軸設計，別具意義。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃穿全新訂製的酒紅色Emilia Wickstead裙裝，別上成為威爾斯王妃時獲贈的「威爾斯親王羽毛胸針」。（圖／路透社）

