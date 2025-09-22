包開箱／Loro Piana話題化妝箱包Extra L23新尺寸多色報到！優雅鎖扣是靈魂

記者鮑璿安／專題報導

老錢風當道，其風格的代表性品牌Loro Piana，以低調奢華的義式風格擄獲一票死忠愛用者，招牌的化妝包Extra Bag更是大家不陌生的話題單品。今季終於迎來全新尺寸的 Extra Bag L23 手提包，將實用性和卓越工藝結合，以下就詳細揭曉標誌性細節，絕對是不過季的極佳投資單品！





▲Loro Piana在2025-2026秋冬系列中最新登場的Extra Bag L23 。（圖／品牌提供）



在大尺寸包款和迷你小廢包之間，Loro Piana選擇另闢一條道路，以輪廓優雅小巧的化妝箱小包席捲全球，Extra Bag擁有多個尺寸，陸續迎來了最熱賣的Extra Poket L19、相對大尺寸的L27，以及多功能可肩背的backpack款式，以應對不同場合需求。同時也能夠完美承載「Quiet Luxury」風格，重塑出品牌奢華內斂的核心語言，成為不少名人、KOL私服造型中的亮點配件。

在2025-2026秋冬系列中最新登場的則是新品Extra Bag L23 ，23公分的中間值完美尺寸非常適合亞洲人使用，廓形則帶有強烈雕塑感，弧形提把與筆挺袋身融為一體，前拉鍊口搭配可拆式肩背帶，不論是手提、肩背或斜背都能優雅切換，適應日夜場合。其立體輪廓由背面延伸至正面，打造一體成型的流暢曲線，既保有極簡風格，又不失豐盈柔潤的手感，充分展現義大利皮革工藝的底蘊。

包款亮點之一是那枚印有「L.P」金屬鎖頭與復古鑰匙扣，低調點綴於包面中央，恰如其分地傳遞出品牌的識別符號。與此同時，包體所選用的頂級皮革包含品牌珍藏的 Zibeline材質，色澤細膩、觸感柔滑。色彩方面，Extra Bag L23 以溫潤飽和的秋冬色調定調：從焦褐棕、黑朱古力甘草色、太妃糖，到海軍藍、野鴿灰與奶油杏等柔和自然色系，讓它輕鬆融入衣櫃裡的任何風格中。





▲FENDI 於秋冬25系列推出新款 VANITY 包款，靈感來自復古梳妝盒 。（圖／品牌提供）

此外，FENDI 於秋冬25系列推出新款 VANITY 包款，靈感來自復古梳妝盒，包身以圓潤線條結合俐落硬挺的箱型輪廓，呈現品牌對女性風格的細膩詮釋。無論是 FF 緹花布料版本或柔軟納帕皮革款，皆能收穫時尚迷目光。內部空間也十分實用，設有卡夾與分層空間，搭配可拆卸細肩帶，提供手提、肩背與斜背多重背法。此系列推出五種配色，包含經典 FF 圖騰菸草棕、黑色與粉嫩系納帕皮革版本，滿足從中性、通勤到浪漫風格的各式需求，讓 VANITY 不只是配件，更是一種精緻生活態度。