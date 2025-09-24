fb ig video search mobile ETtoday

2025好評「髮香噴霧」盤點　IU同款乾淨清新、Innisfree好感度高

文／美人圈

髮香噴霧不只可以瞬間讓頭髮散發迷人香氣，還能在約會、聚會或日常通勤時加分，讓人一靠近就留下好印象。比起香水，髮香噴霧的味道更清新、不容易過於濃烈，而且有些還能兼具護髮、抗毛躁的效果，簡直一舉多得。如果你正在尋找今年人氣必收的髮香噴霧，這篇盤點整理了網友狂推的熱門選擇，幫你挑到最適合自己的香氛。

2025髮香噴霧推薦：Byredo 返璞歸真髮香噴霧

Byredo的人氣香調「返璞歸真」也有出髮香噴霧！白玫瑰、乙醛、麝香交織出清新溫柔皂香，如此單純潔淨的香氣，無論是男生或女生都會深深愛上，內行香民更會以髮香噴霧搭配同系列淡香精，可說是撩人於無形的最高境界呀！

▲髮香噴霧。（圖／翻攝自IG）

▲Byredo 返璞歸真髮香噴霧 75ml，NT$2,480。（圖／Byredo）

2025髮香噴霧推薦：MISS DIOR 髮香噴霧 

好評度超高，女生必收的MISS DIOR香水也同樣推出髮香噴霧啦！且是採用無酒精配方並富含玫瑰水精萃，能幫助潤澤柔順髮絲和預防靜電毛躁，不僅瓶身輕巧精緻，隨時補香，更貼心推出三款香調，自在對應不同使用情境，像是清新柔嫩的牡丹花香、優雅絲絨感的性感玫瑰花香與璀璨活力的茉莉果香。

▲髮香噴霧。（圖／翻攝自IG）

▲MISS DIOR髮香噴霧 30ml，NT$2,300。（圖／DIOR）

2025髮香噴霧推薦：SHIRO 白茶護髮噴霧

一般人對SHIRO這個品牌可能感到有點陌生，但其實在日本可是人手一瓶的國民愛香！SHIRO的白茶護髮噴霧特別添加昆布精華與柚子萃取的保濕成分，甜度恰到好處的白茶更是讓人神魂顛倒，兼具香氛與保養功能的護髮噴霧絕對必收呀！

▲髮香噴霧。（圖／翻攝自IG）

▲SHIRO 白茶護髮噴霧 80ml，NT$850。（圖／SHIRO）

2025髮香噴霧推薦：Diptyque 感官之水髮香噴霧

女神IU的同款香氣，當然要收！Diptyque多款熱門香氣皆有同款髮香噴霧，除了玫瑰之水，這款感官之水更被IU欽點，有著清新柑橘清香，有著新鮮氣息與香料嗅感，是相當有記憶點與好感度的清新味道，完完全全就是IU的形象。

▲髮香噴霧。（圖／翻攝自IG）

▲Diptyque 感官之水髮香噴霧 30ml，NT$2,300。（圖／YT@EDAM Entertainment、Diptyque）

2025髮香噴霧推薦：Diptyque 肌膚之華髮香噴霧

除了IU同款的感官之水，肌膚之華也是超多香民們的愛香之一！濃郁奢華的麝香與鳶尾花精華的粉香，完美結合了黃葵子的琥珀香調和果香，再加上柑橘、胡椒與玫瑰香氣的相伴，盡顯性感！髮香噴霧內富含高濃縮香氛，可隨時隨地令髮絲散發迷人氣息。

▲髮香噴霧。（圖／翻攝自IG）

▲Diptyque 肌膚之華髮香噴霧 30ml，NT$2,300。（圖／Diptyque）

2025髮香噴霧推薦：Innisfree 我的身體髮香噴霧

Innisfree的這款香氛噴霧真的很適合日常使用，瓶身小巧好攜帶，放在包包裡隨時都能補香。無論是噴在衣物還是身體上都沒問題，特別是織品上，香氣會更持久。靈感來自韓國濟州島的酸甜氣息，帶有一種清新透亮的感覺，就像度假般自在放鬆，完全沒有厚重負擔。整體香味清爽淡雅，不容易暈香，日常使用完全沒壓力。網友們最愛的色號就是「粉紅珊瑚」，大家一致評價是「柔和又好聞，給人好感度超高！」。

▲髮香噴霧。（圖／翻攝自IG）

▲Innisfree 我的身體髮香噴霧 100ml，NT$390。（圖／innisfree）

2025髮香噴霧推薦：SALT & STONE 身體髮香噴霧

來自美國的SALT & STONE在香氛界可說是大有名氣，其中香膏已經是許多人夏季愛用的隨身單品，而身體髮香噴霧同樣大受好評。配方不含酒精，添加了紅藻萃取與甘油，能有效舒緩乾燥，讓肌膚維持柔嫩光滑一整天。系列香氣選擇豐富，每款都有層次感，淡雅卻有記憶點，不容易和他人撞香。最加分的是它的持香力，無論是噴在頭髮還是身上，都清新自然、沒有厚重感，日常使用完全零負擔！

▲髮香噴霧。（圖／翻攝自IG）

▲SALT & STONE 身體髮香噴霧，NT$1,580。（圖／SALT & STONE）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

