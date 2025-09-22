屈臣氏最熱賣洗髮精TOP 3公開！韓系品牌大受粉絲喜愛

記者李薇／台北報導 圖／heybiblee IG、skuukzky IG、品牌提供

尤其是台灣燥熱的天氣，頭髮容易油膩不適，洗髮成為每天必備功課，屈臣氏最近就分享2025年最熱賣的5款洗髮單品，跟著口碑的腳步入手準沒錯。

【洗髮產品】

TOP 3：艾瑪花園 洋柑橘護色洗髮精，750ml、特價249元



以洋甘菊、墨柑、西洋杉等多種草本精華調和，搭配護色複合物AC-Colorplex，能同時溫和潔淨、舒緩頭皮，並強化護色、防止斷裂，讓染後髮絲依舊亮澤柔順。

TOP 2：戈洛絲 海鹽控油洗髮精EX，500ml、特價499元

專為油性頭皮設計，添加海鹽、雲杉、海帶粉、核桃皮粉等4種純天然磨砂顆粒溫和清潔，含有海藻複合物及生蠔萃取物為頭髮補充水分，代謝老廢角質同時強健髮根。

TOP 1：UNOVE柔諾伊 角蛋白柔順修護洗髮精，500g、特價499元

專為受損髮設計的蛋白質安瓶洗髮精，蘊含35種蛋白質及營養成分，潔淨頭皮同時滋養受損髮絲，通過低刺激測試，細緻呵護頭皮與秀髮。

【護髮產品】

TOP 3：巴黎萊雅 金緻護髮精油（金色款），100ml、特價499元

高滲透力微小分子一滴直達髮芯滋養髮絲，蘊含6種珍稀花卉精萃，以沙龍級修護力深層滋養、撫平毛躁分岔，乾濕髮皆可使用，讓秀髮即刻柔順亮澤。



TOP 2：CELLUVER瑟路菲 韓方摩洛哥養髮香氛護髮油（紗凝光年），100ml、特價299元

結合胺基酸、角蛋白與韓方黑三素，深層修護分岔斷裂，並富含摩洛哥堅果油、玫瑰果油等8大精油，高效滋養鎖水不毛躁，打造柔順亮澤、散發專屬氣息的天使光秀髮。

TOP 1：妍霓絲 佛手柑絲緞光護髮乳，120ml、特價699元

專為極度受損髮設計，PQ10抗打結配方搭配水解蛋白與天然佛手柑精油，深度修護毛鱗片，讓髮絲即刻滑順不毛躁、輕盈無負擔，同時提升光澤與彈力。

