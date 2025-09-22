fb ig video search mobile ETtoday

IKEA肉丸購物袋爆炸可愛！「只送不賣」一方法入手

>

▲IKEA肉丸購物袋。（圖／品牌提供）

▲IKEA肉丸購物袋。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA吃了秤砣鐵了心要把肉丸捧紅，繼上次超可愛吊飾之後，再度把人氣瑞典肉丸玩出新花樣，推出「肉丸造型購物袋」，外觀是一顆圓滾滾的肉丸吊飾，打開後能展開成滿版圓點印花的購物袋，無論哪種型態都可愛到不行，消費累積滿千元即可兌換，不用我跟你說數量有限了吧。

▲IKEA肉丸購物袋。（圖／品牌提供）

IKEA 年度「集好丸」集點活動於 9／19 開跑，這次贈品換上以療癒表情與圓潤設計的肉丸購物袋，平時能掛在包包上當裝飾，展開後則是環保購物袋，方便收納隨身使用，超可愛的表情準備讓大家一起踏進肉丸宇宙，而且只送不賣，快清點家裡還有什麼沒補貨。

▲IKEA肉丸購物袋。（圖／品牌提供）

業者表示，活動即起至 12／31 止，消費者加入 IKEA LINE 官方帳號，並升級成數位宜家卡會員，即可開始累積點數，消費1元累積1點，無論是家具、家飾、餐飲或線上購物皆能計算，集滿1000點可換購物袋，集滿6000點加碼贈送價值300元的家具家飾抵用券，且點數採用「累計制」兌換贈品後不會扣點，消費達標即可一次帶走所有好禮。

▲星巴克2025年曆開賣。（圖／品牌提供）

▲星巴克最新年曆開賣，有Bearista 小熊融入造型設計，帶點可愛大人味。（圖／品牌提供）

星巴克每年固定推出的年曆系列，今年將 Bearista 小熊融入造型設計，封面採用特殊壓印工藝，將STARBUCKS字母與熱杯融入設計，小熊扣環與女神一同呈現在固定帶中，透露出一點可愛的大人味，今年每本年曆還搭配一個 Bearista 小熊造型包，以盲盒形式隨機提供四種顏色，讓使用者也能有令人玩味的小驚喜，售價 990 元於 9 月正式開賣。

▲星巴克2025年曆開賣。（圖／品牌提供）

年曆設計採用特殊壓印工藝，呈現STARBUCKS字樣與熱杯圖案，點綴女神 Logo 與 Bearista 小熊輪廓的金屬扣飾，擁有低調質感。年曆尺寸為長13公分、寬2公分、高21.5公分，適合隨身攜帶。內附12張好友分享券，等於每個月都有機會找個理由和朋友喝杯咖啡。

▲星巴克2025年曆開賣。（圖／品牌提供）

▲星巴克2025年曆開賣。（圖／品牌提供）

隨附的小熊造型包則是今年的全新元素。小熊手握星巴克熱杯，背面印有「TAIWAN」字樣，尺寸為長6.7公分、寬6.1公分、高9.5公分，並附有32公分長的可拆式掛繩，方便吊掛於包包或隨身攜帶，掛在包上當吊飾，還是放小東西隨身帶著，都能增添一點療癒感。

關鍵字：

IKEA, 肉丸, 星巴克, 年曆, Bearista, 肉丸購物袋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

厚顏無恥三大星座！TOP 1全靠一張嘴撐著　自圓其說也完全不尷尬

厚顏無恥三大星座！TOP 1全靠一張嘴撐著　自圓其說也完全不尷尬

潤娥出道18年不敗的少女感　5款日常精緻精品包跟著她挑就對

潤娥出道18年不敗的少女感　5款日常精緻精品包跟著她挑就對

香港前女首富拎百萬愛馬仕包看秀　收藏滿牆橘盒羨煞人

香港前女首富拎百萬愛馬仕包看秀　收藏滿牆橘盒羨煞人

最自律星座Top 3！第一名潔身自愛不受外界誘惑　人生全照計劃走 馬拉松賽季到了！5雙神級跑鞋推薦　性能兼具顏值根本PB收割機 美周記／香水重量級新品報到！Maison Margiela 貼膚麝香一聞愛上 舒華飛倫敦太美！穿Burberry格紋機場造型好甜　萬元泰迪熊掛飾搶鏡 「5個方法」教你遠離內耗　把時間和精力留給重要的人 愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方 最會穿香奈兒的男人！GD巴黎演唱會換上訂製西裝搭羽毛胸針帥翻舞台

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面