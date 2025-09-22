IKEA肉丸購物袋爆炸可愛！「只送不賣」一方法入手

▲IKEA肉丸購物袋。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA吃了秤砣鐵了心要把肉丸捧紅，繼上次超可愛吊飾之後，再度把人氣瑞典肉丸玩出新花樣，推出「肉丸造型購物袋」，外觀是一顆圓滾滾的肉丸吊飾，打開後能展開成滿版圓點印花的購物袋，無論哪種型態都可愛到不行，消費累積滿千元即可兌換，不用我跟你說數量有限了吧。

IKEA 年度「集好丸」集點活動於 9／19 開跑，這次贈品換上以療癒表情與圓潤設計的肉丸購物袋，平時能掛在包包上當裝飾，展開後則是環保購物袋，方便收納隨身使用，超可愛的表情準備讓大家一起踏進肉丸宇宙，而且只送不賣，快清點家裡還有什麼沒補貨。

業者表示，活動即起至 12／31 止，消費者加入 IKEA LINE 官方帳號，並升級成數位宜家卡會員，即可開始累積點數，消費1元累積1點，無論是家具、家飾、餐飲或線上購物皆能計算，集滿1000點可換購物袋，集滿6000點加碼贈送價值300元的家具家飾抵用券，且點數採用「累計制」兌換贈品後不會扣點，消費達標即可一次帶走所有好禮。

▲星巴克最新年曆開賣，有Bearista 小熊融入造型設計，帶點可愛大人味。（圖／品牌提供）

星巴克每年固定推出的年曆系列，今年將 Bearista 小熊融入造型設計，封面採用特殊壓印工藝，將STARBUCKS字母與熱杯融入設計，小熊扣環與女神一同呈現在固定帶中，透露出一點可愛的大人味，今年每本年曆還搭配一個 Bearista 小熊造型包，以盲盒形式隨機提供四種顏色，讓使用者也能有令人玩味的小驚喜，售價 990 元於 9 月正式開賣。

年曆設計採用特殊壓印工藝，呈現STARBUCKS字樣與熱杯圖案，點綴女神 Logo 與 Bearista 小熊輪廓的金屬扣飾，擁有低調質感。年曆尺寸為長13公分、寬2公分、高21.5公分，適合隨身攜帶。內附12張好友分享券，等於每個月都有機會找個理由和朋友喝杯咖啡。

隨附的小熊造型包則是今年的全新元素。小熊手握星巴克熱杯，背面印有「TAIWAN」字樣，尺寸為長6.7公分、寬6.1公分、高9.5公分，並附有32公分長的可拆式掛繩，方便吊掛於包包或隨身攜帶，掛在包上當吊飾，還是放小東西隨身帶著，都能增添一點療癒感。