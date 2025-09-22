漂染髮必看！染後做好「5件事」也能擁有光澤好髮質

▲漂染過後更需要認真呵護秀髮。（圖／babymonster_ygofficial）

記者曾怡嘉／台北報導

漂了淺髮色，但是頭髮變得毛躁怎麼辦？原來頭髮漂染後，毛鱗片會被打開，髮質也就變得乾燥脆弱，想要恢復秀髮質感和光澤，建議由以下幾個重點下手。

#挑選溫和洗髮產品

選擇無矽靈、強調胺基酸類保濕又或是染後專用的洗髮精，避免過度清潔帶走水分與色素，另外洗髮建議使用溫涼水，有助於收斂毛鱗片，幫助維持色澤。

#養成深層護髮習慣

護髮絕不能想到才要做，建議每周至少1-2次居家護髮，洗髮後將頭髮水分壓至半乾，接著抹上髮膜，再用毛巾包裹來加強吸收。

#日常保濕很重要

就像會幫肌膚擦化妝水、精華液，清洗完秀髮之後，別忘了順手抹上免沖洗護髮油或是精華，幫助維持秀髮色澤，建議可以挑選質地輕盈，避開頭皮部位。

#減少造型熱傷害

吹髮之前可使用防熱噴霧，避免高溫破壞髮絲，另外吹髮時也要讓頭髮和吹風機保持安全距離，避免停留同一區域過久，離子夾和電棒工具也盡量避免。

#均衡攝取營養

想要頭髮光澤強韌，飲食非常重要，建議多攝取

▲AHRES Don't Move護色洗髮露 ，480ml，1,180元。

針對頭皮與髮絲進行全面護理，幫助鎖住亮麗髮色和水分，有效延緩褪色。

▲ORIBE 不可一世 超導晚安修護髮膜，150g，2,420元。

輕盈夜間免沖洗修護霜，幫助修護嚴重受損髮絲，隔天起床髮絲柔順光澤。

▲資生堂專業美髮 芯詩珀莉極光綻色雙精萃，100g，1,400元。

質地清爽的雙層精油，能完美防禦環境損害因子，預防褪色，完美打造直至髮梢都充滿水感光澤的光燦秀髮。