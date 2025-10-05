fb ig video search mobile ETtoday

車輪餅絕對是台式下午茶點心王者　全台6間必吃推薦

文／MENU美食誌

滿滿的飽滿內餡，各式各樣的口味，想到就要流口水了，下午茶就來這一味。

喜樂紅豆餅 桃園愛買店
桃園市桃園區

選用天然食材，每顆重量都超過100公克，鹹甜口味應有盡有，推薦粗心芋頭車輪餅、奶油車輪餅、Oreo夾心車輪餅、黑糖珍珠奶油及爆漿起司蛋。

▲紅豆餅 。（圖／美食誌提供）

▲喜樂紅豆餅。（圖／美食客Hung小姐提供）

不貳光車輪餅延吉店
台北市大安區

號稱車輪餅界的LV ，餐點均採現點現做，口味多達10種可選擇，也有提供每種口味各一的外帶盒，還有客製化服務，可以在車輪餅上烙印特殊圖樣！

▲紅豆餅 。（圖／美食誌提供）

▲不貳光車輪餅延吉店。（圖／美食客levialiu提供）

晴光紅豆餅
新北市淡水區

口味選擇不多，只有傳統的紅豆、奶油及蘿蔔絲三種口味，內餡非常飽滿，每每吃皆會爆漿，奶油餡濕潤，奶香味十足，絕對是必點的Top1。

▲紅豆餅 。（圖／美食誌提供）

▲晴光紅豆餅。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

太極鰲車輪餅‧東北捲餅
新北市板橋區

號稱最浮誇車輪餅的太極鰲車輪餅，位於板橋致理科大附近，口味選擇多元，餅皮薄脆，有甜有鹹，推薦地瓜車輪餅、高麗菜飯車輪餅、芋頭車輪餅及大紅豆車輪餅。

▲紅豆餅 。（圖／美食誌提供）

▲太極鰲車輪餅‧東北捲餅。（圖／美食客逆媳提供）

點點小食光紅豆餅
新北市板橋區

傳承上一代的手作精神，嚴選食材自製餡料，減糖不甜膩，還會不斷創新研發新口味，多達近20種口味，推薦奶油、芋頭奶油、抹茶白玉麻吉和鹹蛋芋頭。

▲紅豆餅 。（圖／美食誌提供）

▲點點小食光紅豆餅。（圖／美食客Tammy Chou提供）

108 MATCHA SARO
台北市大同區

主打京都宇治的抹茶，提供飲品、冰淇淋、聖代、大判燒及各式抹茶甜點，不定時會推出期間限定，也有販售伴手禮，推薦抹茶豪華聖代、黑糖厥餅、抹茶三重奏大判燒。

▲紅豆餅 。（圖／美食誌提供）

▲108 MATCHA SARO。（圖／美食客Remiii提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

