大魚大肉後補充正是時候！營養激推綠奇異果　緩解腹脹超有感

▲奇異果富含膳食纖維，幫助緩解腹脹。（圖／Unsplash）
記者曾怡嘉／台北報導
中秋烤肉大魚大肉，營養師高敏敏分享，吃飽喝足之後補充綠奇異果正是時候，雖然小小一顆但是營養密度卻超高，富含豐富膳食纖維，有效維持腸道順暢。
#綠奇異果好處知多少
綠奇異果富含膳食纖維與奇異酵素，幫助消化、維持腸道順暢；同時含有高維生素C與鉀，幫助抗氧化、調節血壓，同時更是低GI水果，幫助穩定血糖、減少餐後負擔。
▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）
#綠奇異果營養檔案（以下為每100g含量計算）
- 熱量：53kcal
- 膳食纖維：2.3 g
- 銅 (Cu)：0.13 mg
- 錳 (Mn)：67.0 µg
- 鉀 (K)：300.0 mg
- 鈉 (Na)：1.0 mg
- 鋅 (Zn)：0.11 mg
- 維生素C：88 mg
- GI值：51.0 GI
- 獨特奇異酵素：活性高，幫助分解肉類蛋白質，緩解腹脹與便祕症狀
#中秋烤肉隱患要注意，吃綠奇異果助改善
★加工食品吃太多 →容易水腫、造成心血管負擔
綠奇異果含礦物質鉀，幫助調節血壓、排出多餘鈉、減輕水腫。
★大魚大肉攝取過量 →腸胃產生負擔、消化不良
綠奇異果含豐富奇異酵素，可助分解蛋白質、降低腸胃不適。
★蔬菜吃太少→缺少纖維、易致腸道蠕動差、便秘
綠奇異果有高膳食纖維，促進腸道蠕動、幫助排便順暢。
★高溫碳化料理→容易產生自由基、增加氧化壓力
綠奇異果富含維生素C、多酚，有助於抗氧化、抵抗自由基傷害
★含糖飲料過量→血糖波動大、增加負擔
綠奇異果為低GI水果，幫助血糖穩定、減少負擔
我想要說....