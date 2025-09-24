fb ig video search mobile ETtoday

大魚大肉後補充正是時候！營養激推綠奇異果　緩解腹脹超有感

▲▼營養師激推奇異果　大魚大肉後補充正是時候 。（圖／Unsplash）

▲奇異果富含膳食纖維，幫助緩解腹脹。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

中秋烤肉大魚大肉，營養師高敏敏分享，吃飽喝足之後補充綠奇異果正是時候，雖然小小一顆但是營養密度卻超高，富含豐富膳食纖維，有效維持腸道順暢。

#綠奇異果好處知多少

綠奇異果富含膳食纖維與奇異酵素，幫助消化、維持腸道順暢；同時含有高維生素C與鉀，幫助抗氧化、調節血壓，同時更是低GI水果，幫助穩定血糖、減少餐後負擔。

▲▼營養師激推奇異果　大魚大肉後補充正是時候 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#綠奇異果營養檔案（以下為每100g含量計算）

- 熱量：53kcal
- 膳食纖維：2.3 g
- 銅 (Cu)：0.13 mg
- 錳 (Mn)：67.0 µg
- 鉀 (K)：300.0 mg
- 鈉 (Na)：1.0 mg
- 鋅 (Zn)：0.11 mg
- 維生素C：88 mg
- GI值：51.0 GI
- 獨特奇異酵素：活性高，幫助分解肉類蛋白質，緩解腹脹與便祕症狀

#中秋烤肉隱患要注意，吃綠奇異果助改善

★加工食品吃太多 →容易水腫、造成心血管負擔

綠奇異果含礦物質鉀，幫助調節血壓、排出多餘鈉、減輕水腫。

★大魚大肉攝取過量 →腸胃產生負擔、消化不良

綠奇異果含豐富奇異酵素，可助分解蛋白質、降低腸胃不適。

★蔬菜吃太少→缺少纖維、易致腸道蠕動差、便秘

綠奇異果有高膳食纖維，促進腸道蠕動、幫助排便順暢。

★高溫碳化料理→容易產生自由基、增加氧化壓力

綠奇異果富含維生素C、多酚，有助於抗氧化、抵抗自由基傷害

★含糖飲料過量→血糖波動大、增加負擔

綠奇異果為低GI水果，幫助血糖穩定、減少負擔

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
