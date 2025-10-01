fb ig video search mobile ETtoday

400元以下高CP值開架美妝推薦！隨身淡香精、外泌體面膜小資女必囤

>

「400元以下」高CP值開架美妝！面膜、香水、蜜粉、粉撲、髮膜⋯根本小資女囤貨清單

▲熱度爆表的開架彩妝。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

想要變美不必燒荷包！現在開架彩妝與保養工具已經進化到媲美專櫃水準，從成分到工藝都越來越講究，重點是價格通通壓在「400元以下」。以下五款熱度爆表的單品，讓小資女從修護、定妝、上妝工具到香氛、護髮一次包辦。

ARTISAN慢工細磨雙校色蜜粉

蜜粉也能做到職人等級！ARTISAN慢工細磨雙校色蜜粉採用微米級研磨技術，粉質輕盈細膩，拍上去就像套了柔焦濾鏡；加上針對亞洲膚色調校的雙校色設計：粉紫能修飾蠟黃、帶來紅潤好氣色；黃綠則能中和泛紅、瞬間提亮暗沉，上臉不卡粉、不厚重，控油力與持妝度兼具，日常或約會都能維持清爽自然。

「400元以下」高CP值開架美妝！面膜、香水、蜜粉、粉撲、髮膜⋯根本小資女囤貨清單

▲ARTISAN慢工細磨雙校色蜜粉售價僅380元，把專櫃等級工藝壓進小資價帶，難怪被譽為底妝救星。（圖／品牌提供）

永和三美人米膚系列粉撲

粉撲要挑對，妝感才會服貼！永和三美人以美妝控的甜點實驗室為靈感，把粉撲做出三種質地，米膚「奶泡」粉撲絲滑柔順，特別適合液態粉底或氣墊，能均勻鋪展打造輕盈薄透妝；「奶凍」粉撲Q彈有彈力，乾濕兩用，x粉霜或粉底液都能拍出自然彈潤感；「奶霜」厚型粉撲抓粉力強，是粉餅或壓粉的最佳搭檔，補妝時還能維持乾淨妝感。

「400元以下」高CP值開架美妝！面膜、香水、蜜粉、粉撲、髮膜⋯根本小資女囤貨清單

▲永和三美人米膚系列粉撲每顆售價89元、促銷價只要79元，功能精準又平價，堪稱小資女的秘密武器。（圖／品牌提供）

1028獨真自我淡香精

香氛小資也能入手！1028全新獨真自我淡香精把專櫃感的木質花香調濃縮進小瓶身裡，三款香氣各有亮點：玫瑰與橙花的「雅緻花香調」清新柔美；帶西洋梨氣息的「優雅果木調」明亮自在；雪松與皮革堆疊的「煙燻木質調」則低調卻很有氣場。香氛做成淡香精濃度，搭配輕巧好攜帶的10ml小瓶身。

「400元以下」高CP值開架美妝！面膜、香水、蜜粉、粉撲、髮膜⋯根本小資女囤貨清單

▲1028獨真自我淡香精售價230元，氣味質感卻不輸高端專櫃，性價比直接拉滿。（圖／品牌提供）

fino高效滲透護髮膜粉紅絲帶特別版

頭髮也要寵愛！fino的這款粉紅絲帶特別版護髮膜，不只高效修護，還兼具公益意義超暖心。它除了結合2倍角鯊烷與珍珠精華，搭配6大濃密美容成分，能深入髮芯全面修護受損髮絲、讓髮尾恢復柔順光澤，更棒的是，特別版每賣出一瓶fino還會捐出3%收益支持乳癌防治基金會，把護髮變成支持美麗與愛心的行動。

「400元以下」高CP值開架美妝！面膜、香水、蜜粉、粉撲、髮膜⋯根本小資女囤貨清單

▲fino高效滲透護髮膜粉紅絲帶特別版售價僅275元，實用又有溫度，難怪成為近期熱門囤貨清單之一。（圖／品牌提供）

Neogence霓淨思外泌體肌因面膜

這系列面膜直接把高效醫美成分的「外泌體」做到開架價位！外泌體能精準把修護訊號送進肌底，搭配玻尿酸、維他命C、膠原蛋白等配方，效果更有感；布膜並選用奧地利Lyocell超導水透膜，纖維極細、延展性高，緊貼臉部時能灌進滿滿28ml精華，敷完肌膚水嫩透亮，觸感柔嫩細緻。一次共推出保濕、亮白、緊緻三款不同面膜，滿足女孩的美肌需求。

「400元以下」高CP值開架美妝！面膜、香水、蜜粉、粉撲、髮膜⋯根本小資女囤貨清單

▲Neogence霓淨思外泌體肌因面膜系列，四片裝售價只要299元，價格壓得漂亮，卻能享受專櫃等級的保養儀式感。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
工作不到半年！北部女外商壓力大狂失眠「1原因不敢離職」　網搖頭：快走
僅30分鐘奪命！22月大男嬰困安全座椅窒息亡　父母遭控謀殺
原始連結

關鍵字：

周刊王, 開架美妝, 平價美妝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

愛打小報告三大星座！TOP 1威脅到自己　就先發制人毀掉對方

愛打小報告三大星座！TOP 1威脅到自己　就先發制人毀掉對方

戀愛最缺乏安全感的星座Top 3！第一名超容易多想　愛得深卻怕失去

戀愛最缺乏安全感的星座Top 3！第一名超容易多想　愛得深卻怕失去

星巴克今起連2天「大杯以上買一送一」　85度C明「咖啡第二杯半價」

星巴克今起連2天「大杯以上買一送一」　85度C明「咖啡第二杯半價」

心機最重星座Top 3公開！　雙子懂得察言觀色　內心無法輕易看透 不愛社交喜歡獨處的三大星座！TOP 1天生的獨行俠　自己深層充電更放鬆 2025奶茶色球鞋推薦！8雙百搭質感款一次看　IU、Jisoo同款先鎖定 從3個小動作就能辨識　對方不想與你深交 最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見 把人生用在自己身上　5個習慣讓你更有效利用時間 5大「職場地雷」你中了嗎？　不小心踩到恐成同事眼中雷包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面