400元以下高CP值開架美妝推薦！隨身淡香精、外泌體面膜小資女必囤

想要變美不必燒荷包！現在開架彩妝與保養工具已經進化到媲美專櫃水準，從成分到工藝都越來越講究，重點是價格通通壓在「400元以下」。以下五款熱度爆表的單品，讓小資女從修護、定妝、上妝工具到香氛、護髮一次包辦。

ARTISAN慢工細磨雙校色蜜粉

蜜粉也能做到職人等級！ARTISAN慢工細磨雙校色蜜粉採用微米級研磨技術，粉質輕盈細膩，拍上去就像套了柔焦濾鏡；加上針對亞洲膚色調校的雙校色設計：粉紫能修飾蠟黃、帶來紅潤好氣色；黃綠則能中和泛紅、瞬間提亮暗沉，上臉不卡粉、不厚重，控油力與持妝度兼具，日常或約會都能維持清爽自然。

▲ARTISAN慢工細磨雙校色蜜粉售價僅380元，把專櫃等級工藝壓進小資價帶，難怪被譽為底妝救星。（圖／品牌提供）

永和三美人米膚系列粉撲

粉撲要挑對，妝感才會服貼！永和三美人以美妝控的甜點實驗室為靈感，把粉撲做出三種質地，米膚「奶泡」粉撲絲滑柔順，特別適合液態粉底或氣墊，能均勻鋪展打造輕盈薄透妝；「奶凍」粉撲Q彈有彈力，乾濕兩用，x粉霜或粉底液都能拍出自然彈潤感；「奶霜」厚型粉撲抓粉力強，是粉餅或壓粉的最佳搭檔，補妝時還能維持乾淨妝感。

▲永和三美人米膚系列粉撲每顆售價89元、促銷價只要79元，功能精準又平價，堪稱小資女的秘密武器。（圖／品牌提供）

1028獨真自我淡香精

香氛小資也能入手！1028全新獨真自我淡香精把專櫃感的木質花香調濃縮進小瓶身裡，三款香氣各有亮點：玫瑰與橙花的「雅緻花香調」清新柔美；帶西洋梨氣息的「優雅果木調」明亮自在；雪松與皮革堆疊的「煙燻木質調」則低調卻很有氣場。香氛做成淡香精濃度，搭配輕巧好攜帶的10ml小瓶身。

▲1028獨真自我淡香精售價230元，氣味質感卻不輸高端專櫃，性價比直接拉滿。（圖／品牌提供）

fino高效滲透護髮膜粉紅絲帶特別版

頭髮也要寵愛！fino的這款粉紅絲帶特別版護髮膜，不只高效修護，還兼具公益意義超暖心。它除了結合2倍角鯊烷與珍珠精華，搭配6大濃密美容成分，能深入髮芯全面修護受損髮絲、讓髮尾恢復柔順光澤，更棒的是，特別版每賣出一瓶fino還會捐出3%收益支持乳癌防治基金會，把護髮變成支持美麗與愛心的行動。

▲fino高效滲透護髮膜粉紅絲帶特別版售價僅275元，實用又有溫度，難怪成為近期熱門囤貨清單之一。（圖／品牌提供）

Neogence霓淨思外泌體肌因面膜

這系列面膜直接把高效醫美成分的「外泌體」做到開架價位！外泌體能精準把修護訊號送進肌底，搭配玻尿酸、維他命C、膠原蛋白等配方，效果更有感；布膜並選用奧地利Lyocell超導水透膜，纖維極細、延展性高，緊貼臉部時能灌進滿滿28ml精華，敷完肌膚水嫩透亮，觸感柔嫩細緻。一次共推出保濕、亮白、緊緻三款不同面膜，滿足女孩的美肌需求。

▲Neogence霓淨思外泌體肌因面膜系列，四片裝售價只要299元，價格壓得漂亮，卻能享受專櫃等級的保養儀式感。（圖／品牌提供）



