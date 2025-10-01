fb ig video search mobile ETtoday

戀愛最缺乏安全感的星座Top 3！第一名超容易多想　愛得深卻怕失去

星座,占卜,個性。（圖／IG）

▲戀愛中最缺乏安全感的三大星座。（圖／IG）

愛情裡，每個人都渴望被愛與被重視，但有些星座天生敏感、心思細膩，往往更容易在關係中缺乏安全感。他們愛得深，也怕失去；在付出真心的同時，內心卻總擔心自己是否足夠，或對方會不會離開。這樣的矛盾心情，讓他們在戀愛裡更需要伴侶的肯定與安撫。以下就來看看戀愛中最缺乏安全感的三大星座，以及他們的特點。

Top 1：巨蟹座

巨蟹座堪稱戀愛裡的「不安全感王者」，他們天生多愁善感，一旦陷入感情，就會全心全意地付出，甚至把自己放在次要位置。也因為如此，他們很容易患得患失，總是想確認：「對方是不是和我一樣在乎？」、「他會不會有一天不再需要我？」巨蟹的內心就像潮水一樣，外表溫柔卻隨時暗潮洶湧。只要一句話或一個眼神沒有得到預期的回應，就會觸發他們的焦慮。要讓巨蟹安心，伴侶必須給予大量的陪伴與安全感，否則這份不安會被無限放大，進而影響感情穩定。

Top 2：雙魚座

雙魚座浪漫又愛幻想，卻往往因為理想化感情而容易受傷。他們渴望靈魂契合，期待永恆不變的愛情，但現實中細微的落差，常常讓雙魚感到不安。在感情裡，雙魚特別敏銳，對方的回覆速度、語氣態度，都能左右他們的心情。他們總需要不斷的保證與確認，否則就會懷疑自己不夠好，甚至擔心被取代。雙魚的不安全感有時會讓他們過度付出，願意犧牲自我來維持感情。但若伴侶沒有及時回應，這種委屈感會逐漸累積，最後演變成情緒化的自我懷疑。

Top 3：天蠍座

天蠍座的愛既深沉又絕對，也因此帶來極強的不安全感，他們一旦認定，就會忠誠到底，但同時也害怕失去與背叛。只要感受到一絲異樣，天蠍就容易產生懷疑，並用強烈的佔有慾來尋找心安。表面上，天蠍看似冷靜堅強，但內心卻在「想完全相信」與「怕被辜負」之間拉扯。他們的不安全感，往往讓人感覺到壓力，但這其實只是因為他們太在乎。如果能讓天蠍真切感受到被愛，他們會回以最深情的守護。

