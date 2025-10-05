2025 Olive Young必買清單！20款韓妞回購底妝、腮紅、眼妝、唇彩推薦

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Olive Young年年都有話題新品和回購神物，《美麗佳人》精選20款2025年Olive Young必買彩妝推薦，從唇彩、腮紅到底妝、眼妝，等你去韓國掃貨！

去韓國除了吃爆美食、打卡韓劇場景，逛Olive Young絕對是行程表上不能漏的重點之一！這間被譽為韓妞的化妝包翻版的美妝選品店，不僅商品齊全、價格親民，還經常能挖到韓國當地最新話題彩妝、限定色號與小眾品牌。而最令人失控的區域，絕對就是彩妝區！從氣墊、唇彩、腮紅到睫毛膏，Olive Young的彩妝牆不只滿滿新品，還有韓妞人手一盤的神級回購款。2025年有哪些值得入手的彩妝話題王？《美麗佳人》精選20款熱賣榜上榜的必買好物，請務必收藏再出發。

底妝遮瑕類推薦



espoir 天鵝絨氣墊

韓團aespa成員Winter代言的韓國彩妝品牌，這顆氣墊持妝控油力效果一級棒，妝感呈現絲滑奶油霧光，不厚重卻能遮瑕毛孔，適合混合肌還有夏天高溫使用。

▲espoir 天鵝絨氣墊，約NT$960。

OBge 自然遮瑕粉底棒

韓國歐巴們人手一支2025年彩妝新寵！高遮瑕又不厚重是今年的輕透感底妝黑馬，呈現光澤感柔霧妝效，還有長效控油的效果是完美底妝夥伴。

▲OBge 自然遮瑕粉底棒，約NT$1,140。

THE SAEM 完美遮瑕筆

超高CP值的遮瑕筆，黑眼圈、痘疤、暗沉一次搞定！小巧好帶，是每個韓妞包包裡的標配。

▲THE SAEM 完美遮瑕筆，約NT$490。

THE SAEM 完美遮瑕三重粉底膏

同樣來是韓國小眾品牌THE SAEM ，三格設計可以校色、遮瑕、打亮，小小一盤不佔空間出門旅遊超方便。

▲THE SAEM 完美遮瑕三重粉底膏，約NT$820。

so natural 多功能魔力定妝液

這款多功能刷頭設計的定妝產品，可以同時用於睫毛、眼線、眼影與眉毛，一刷上去會形成薄薄的定妝膜，能有效固定眼妝，不容易因為水分、汗水或皮脂而脫妝，能讓妝容長時間保持清晰俐落！

▲so natural 多功能魔力定妝液，約NT$490。

腮紅推薦



Muzigae Mansion 千金腮紅

2024年底竄紅的韓國小眾品牌莫蘭迪色系搭配絲光感，刷上很貴氣，也讓這款腮紅在社群上被暱稱為千金腮紅！粉質細緻、不顯毛孔，色號「206 LAVEDER RING」百搭最耐看。

▲Mujigae Mansion 千金腮紅，約NT$560。（圖／IG@muzigae_mansion）

DEAR DAHLIA 花瓣滴液體腮紅

包裝高級、質地輕透，是打造水光感腮紅的秘密武器，質地水感、延展性高，滴管設計一滴點開就能創造自然紅潤，打造水光感「微醺妝」必備！

▲DEAR DAHLIA 花瓣滴液體腮紅，約NT$790。

lilybyred Luv Beam 腮紅膏

奶霜質地好化開變成粉霧妝感，自帶體溫感紅潤，不挑膚色、超好暈染，是新手也能駕馭的韓系腮紅膏。

▲lilybyred Luv Beam 腮紅膏，約NT$400。

dasique 混合心情腮紅

四色拼盤設計，可混色也可以單用，粉質內含微閃，能提升臉部立體與氣色，喜歡層次妝感的人一定不要錯過這款！

▲dasique 混合心情腮紅，約NT$560。



fwee 唇頰兩用亮澤果凍罐

像果凍般滑順的質地，兼具保濕與光澤，顯色度剛好是打造濕潤感玻璃肌的關鍵好物！唇頰兩用，旅行也超方便。

▲fwee 唇頰兩用亮澤果凍罐，約NT$550。（圖／IG@fwee_maleup）

眼妝推薦

WAKEMAKE 柔和模糊眼影盤



韓國化妝師人手一盤的眼影，也是許多韓星私下愛用款！人氣大地橘棕色盤，霧面與珠光交織，呈現自然暈染感，顯色度高但不顯髒，新手也能完美駕馭。

▲WAKEMAKE 柔和模糊眼影盤，約NT$1,250。

too cool for school 多功能眼妝磨砂鉛筆

可以當眼線、眼影、臥蠶多用途使用，霧面質地帶點氛圍感，打造「眼神含光」不用三支筆就搞定。

▲too cool for school 多功能眼妝磨砂鉛筆，約NT$395。

CLIO 硬眉筆

由韓國女子團體IVE安俞真代言的CLIO除了氣墊很知名外，這款眉筆也是韓妞幾乎人手一支！超精準扁型筆芯，能畫出野生眉或俐落眉，搭配螺旋眉刷柔化邊界，眉妝更自然不生硬。

▲CLIO硬眉筆，約NT$555。

lilybyred 眼線筆

奶油滑順質地不暈染，是韓妞公認的內眼線神器，推薦深棕色，能溫柔放大眼神又不會過度銳利。

▲lilybyred 眼線筆，約NT$390。



ETUDE 捲翹定型睫毛膏

小刷頭能精準抓住每根睫毛，根根分明又不糾結，搭配電熱睫毛夾更捲翹，全天不塌超有感！

▲ETUDE 捲翹定型睫毛膏，約NT$460。

唇彩推薦



Torriden 護唇膏

主打全天候高保濕修護，玻尿酸＋積雪草修護配方質地清爽不黏膩，無色無香，連敏感唇都能安心使用。唇況不穩、乾裂、脫皮必備，日夜修護都適合，Olive Young還有特別販售吊飾款的可以掛在包包上隨時擦非常方便！

▲Torriden 護唇膏，約NT$480。

Hince 亮澤潤唇膏

由韓國人氣男團ENHYPEN成員朴成訓代言的Hince，以高光棒紅翻韓國，韓妞們人手一支的高光棒也出唇彩了！唇膏質地是奶霜感非常柔潤，薄擦透氣、疊擦飽滿，最適合打造天生好氣色的自然妝感，帶有珠光可以提亮純色就算是素顏擦也不突兀。

▲Hince 亮澤潤唇膏，約NT$850。

ENTROPY 吊飾唇釉

像是飾品的唇釉吊飾是最近Threads上話題度滿分的唇彩，質地滑順、水潤持久，妝效介於光澤與霧面之間，顯色度超高，擦上瞬間氣場升級。

▲ENTROPY吊飾唇釉，約NT$555。（圖／IG@entropymakeup）

fwee 3D 豐盈唇彩

想要自然豐唇效果？選它！玻璃水感質地加上薄荷微涼感，打造嘟嘟唇效果完全不需要濾鏡，日常妝、淡妝都很適合。

▲fwee 3D豐盈唇彩，約NT$515。

VDL 唇彩精華筆

旋轉筆管設計方便補妝，兼具潤色與保濕，適合唇色暗沉或喜歡唇彩護唇雙效合一的人。

▲VDL唇彩精華筆，約NT$460。

這20款Olive Young彩妝品不僅是韓妞實際愛用，也是許多韓國彩妝師演唱會後台常備清單。不管妳是偏好清透感、遮瑕型、還是愛玩氛圍妝，只要照著這篇選絕不踩雷！別忘了搭配韓國當地折扣季（3月、9月）或黑五活動，多數品牌還會出限定包裝與買一送一組合，現場掃貨就是最高CP值的血拚方式。

